تعرفي على طريقة إعداد وتحضير نودلز حار بالكاري

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مكونات اختيارية : الصلصة : 2 ملعقة كبيرة (صلصة تاماري)

البصل الأخضر : 4 حبات (مفروم)

الثوم : فص (مفروم) - البصل : كوب (مفروم خشن)

- الفطر : ربع كيلو (مفروم)

- فطر بورتوبيللو : 1 حبة (مغسول ومقطع إلى شرائح)

- النودلز : ربع كيلو (نودلز الأرز، مسلوق)

- زيت السمسم : ربع كوب

- الكاري : نصف كوب (أحمر حار)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة الطريقة: Advertisements نسخن زيت السمسم في طاسة كبيرة.

نضيف البصل والمشروم.

نقلي الخليط لمدة 4 دقائق تقريبًا.

نضيف النودلز والكاري الأحمر ثم يتبل بالملح والفلفل.

نضيف الثوم المفروم والتاماري.

نستمر في الطهي لمدة 10دقائق على نار متوسطة ثم نرش الخليط ببعض البصل الأخضر المفروم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الأخضر

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