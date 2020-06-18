تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ريزوتو ايطالي بالفطر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مرق دجاج : 6 اكواب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الفطر : 250 غراماً (مقطع شرائح رفيعة)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- الأرز المصريّ : كوب ونصف (قصير الحبة)

- الخل الأبيض : نصف كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- جبن البارميزان : ثلث كوب (مبشور) الطريقة: سخني المرق في قدر على نار متوسطة.

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة وأضيفي الفطر وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يذبل ثم ازيليه واتركيه جانباً.

أضيفي لنفس القدر ملعقة كبيرة زيت زيتون وأضيفي البصل الأخضر وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي الأرز وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الخل وقلبي حتى يتمص الأرز الخل.

أضيفي نصف كوب من مرق الدجاج للأرز وحركي حتى يمتص الأرز المرق.

أضيفي نصف كوب آخر من المرق لحين انتهاء الكمية وامتصاص الأرز للمرق.

ارفعي القدر عن النار وأضيفي الفطر والزبدة والملح والفلفل.

اسكبي الأرز في طبق التقديم وزيني بالجبن البارميزان المبشور. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبشاميل

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