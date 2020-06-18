تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المفتول بالدجاج

المقادير

- مقادير الدجاج :

الدجاج : دجاجة (منظفة ومقطعة)

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

جوزة الطيب : ملعقة صغيرة (مطحونة)

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

غار : 2 ورقة

القرفة : عود

الكركم : ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة

البصل : 10 حبات (صغير الحجم / مقطع)

الماء : 2 كوب

حمص : كوب (حبّ / مسلوق)

- مقادير المفتول :

الماء : 5 اكواب

ملح : ملعقة صغيرة

الكمون : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

المفتول : 3 اكواب

البصل : 1 حبة (مفروم)

الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة (لماء البخار)

حبوب عين جرادة : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة صغيرة (لماء البخار)

حمص : نصف كوب (حبّ / مسلوق)

الزبدة : ملعقة صغيرة

Advertisements

الطريقة:

لتحضير الدجاج: ضعي قطع الدجاج المغسولة والمنظفة بقدر على النار، قلبيهم مع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

أضيفي للدجاج جوزة الطيب، البهارات المشكلة، ورق الغار، وعود القرفة، الكركم، الملح، كمية البصل المقطع، وقلبي الدجاج مع المكونات قليلاً، ثم صبي كمية الماء، وغطي القدر حتى ينضج الدجاج، ثم أضيفي الحمص الحبّ.

لتحضير المفتول: صبي كمية الماء بطنجرة البخار، وأضيفي عليه الملح، والكمون، والزيت النباتي، ثم ضعي المصفاة وأضيفي كمية المفتول على البخار، وأضيفي عليه حبة البصل المفروم، والكمون، والملح، وعشبة عين الجرادة، وملعقة صغيرة من الزيت النباتي، وقلبي المفتول مع المكونات.

أضيفي الحمص الحبّ المسلوق على المفتول، وغطي القدر حتى ينضج، ثم أضيفي الزبدة وقلبي حتى تذوب.

أخرجي الدجاج من ماء السلق وبإمكانك وضعه في صينية الفرن حتى يتحمر.

اسكبي من المفتول في طبق التقديم، وأضيفي عليه من ماء سلق الدجاج مع البصل، وضعي قطع الدجاج المشوية على الوجه.

يقدم المفتول ساخناً.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالزيتون

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية