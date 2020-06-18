تعرف على طرق علاج ضربات القلب السريعة

النبض هو عدد ضربات القلب لكل شخص في الدقيقة وعادة ما يكون انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة علامة على صحة جيدة في حين أن ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة قد يزيد من خطر الإصابة بحالات مختلفة.

وأسهل طريقة للتحقق من النبض هي عن طريق وضع السبابة والإصبع الأوسط جنبًا إلى جنب على الرقبة، أسفل حافة عظم الفك، احسب عدد ضربات القلب التي تحدث في 60 ثانية يمكن لبعض الأشخاص أيضًا الشعور بنبضاتهم داخل معصميهم، ووفقا لموقع medicalnewstoday من الأفضل قياس النبض بعد فترات الراحة الطويلة يجب على الشخص أن يحسب ضربات قلبه أولاً في الصباح ، ولا يزال يرقد في السرير.

يعد انخفاض معدل ضربات القلب نسبيًا مساهمة كبيرة في الصحة العامة يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي إلى مجموعة متنوعة من المخاطر والظروف الصحية.

تتضمن المضاعفات المرتبطة بارتفاع معدل ضربات القلب ما يلي:

ضعف اللياقة البدنية، بدانة، ألم في الصدر أو عدم الراحة، صعوبة في التنفس، انخفاض الدورة الدموية وخاصة في اليدين والقدمين، ضغط دم منخفض، ضعف، الدوار والدوخة والإغماء، جلطات الدم، فشل القلب أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية

معدل ضربات القلب المثالي

يختلف معدل ضربات القلب تساهم العديد من العوامل في تغيير معدل ضربات القلب ، بما في ذلك:



النشاط البدني، وقت اليوم، العمر، الطقس، التغيرات أو التقلبات الهرمونية، ضغط نفسى.

يختلف معدل ضربات القلب أثناء الراحة من شخص لآخر بالنسبة لمعظم الناس ، ومع ذلك ، فإن معدل ضربات القلب المستريح يستهدف ما بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة.

كيفية خفض معدل ضربات القلب السريعه



قد يساعد ممارسة اليوجا على خفض معدل ضربات القلب، إذا كان معدل ضربات القلب يرتفع فجأة استجابة لمشاكل مثل الإجهاد العاطفي أو العوامل البيئية، فإن معالجة السبب هو أفضل طريقة لتقليل معدل ضربات القلب.

تتضمن طرق تقليل التغيرات المفاجئة في معدل ضربات القلب ما يلي:

ممارسة تقنيات التنفس العميق، الاسترخاء ومحاولة الهدوء، المشي في مكان مثالي بعيدًا عن البيئة الحضرية، الحصول على حمام أو دش دافئ ومريح، يمكن أن تساهم العديد من عادات نمط الحياة في خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة على المدى الطويل.

قد يحسن أيضًا قدرة الشخص على الحفاظ على معدل ضربات القلب الصحي أثناء النشاط البدني والضغط.

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قد تساعد النصائح التالية على خفض معدل ضربات القلب على المدى الطويل:

التمرين: الطريقة الأسهل والأكثر فعالية لتحقيق معدل ضربات قلب منخفض دائم هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

حافظ على رطوبة جسمك: عندما يعاني الجسم من الجفاف، على القلب أن يعمل بجد أكبر لتثبيت استقرار تدفق الدم. على مدار اليوم، اشرب الكثير من المشروبات الخالية من السكر والكافيين، مثل الماء والشاي العشبي.الحد من تناول المنشطات مثل الكافيين والنيكوتين: يمكن أن تسبب المنشطات الجفاف، مما يزيد من عبء عمل القلب.. تناول نظام غذائي صحي ومتوازن: إن تناول نظام غذائي متنوع غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والمكسرات والبقوليات يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب، وكذلك الصحة العامة.

الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية يمكن أن تخفض ضغط الدم وتجعل ضخ القلب أسهل.

الحصول على قسط كاف من النوم: قلة مزمنة من النوم تضع ضغوطا على القلب والضغط.

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