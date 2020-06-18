تعرف على أهم أسباب حدوث الأسنان الخضراء

مشاكل الأسنان عند الأطفال كثيرة ولكن هناك حالة قد تكون سبب إزعاج وقلق عند الآباء والأمهات عند ظهورها عند أطفالهم وهى الأسنان الخضراء وهى مشكلة قد تحدث لدى الكبار أيضا وهى حاله تتلون فيها الأسنان الأولية (الرضيع) أو الثانوية (الدائمة) باللون الأخضر إلى جانب التأثير على شكل ابتسامة الشخص، قد تشير الأسنان الخضراء إلى حالة صحية كامنة وفقا لما ذكره موقع healthline.

س: لماذا تتحول الأسنان إلى اللون الأخضر؟



ج: يمكن أن تتحول الأسنان إلى اللون الأخضر من الداخل إلى الداخل أو من الخارج، ويحدث التلوين الداخلى بعمق داخل عاج الأسنان أو الطبقة الداخلية هذا النوع من البقع غير شائع. ولكن عندما تحدث ، فإنها تميل إلى الحدوث أثناء نمو الأسنان، قد يكون اللون الأخضر ناتجًا عن نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي للشخص أو بسبب ظروف صحية معينة.

فيما يحدث التلوين الخارجي على مينا السن أو الطبقة الخارجية عادة ما يحدث بسبب تراكم البكتيريا أو الفطريات التي لا تتم إزالتها من خلال التنظيف المتكرر.

س: ما هي العوامل التي تؤدى إلى تلون الأسنان باللون الأخضر؟

ج: يمكن أن تساهم الأطعمة أو المشروبات الداكنة في ظهور بقع خضراء على مينا الأسنان، يمكن أن يتسبب التبغ وبعض الأدوية في تغيير لون الأسنان.



س: ما هي الأمراض التي تؤدى الى تلون الأسنان باللون الأخضر؟



ج: قد تتسبب العديد من الحالات في ظهور الأسنان باللون الأخضر وتشمل هذه:

الصفراء عند الرضع الناتج عن فرط بيليروبين الدم ويرتبط اليرقان عند الرضع بجلد وعينين لونهما أصفر وعينين تحدث هذه الحالة الشائعة بسبب زيادة البيليروبين في مجرى الدم.

البيليروبين هو صبغة صفراء تنشأ عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء يمكن أن يؤثر الكثير من البيليروبين على لون أسنان الطفل أثناء تكوينه على الرغم من أنها نادرة ، فقد تأتي باللون الأخضر.

أسنان الطفل الخضراء التي تسببها الكثير من البيليروبين ستبقى بهذا اللون حتى تسقط وتنمو الأسنان الدائمة في مكانها الأسنان الدائمة لن تكون خضراء.

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عندما تستمر الصفراء الوليديه لفترة أطول من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، فإنه يسمى اليرقان الدائم عادة ما تكون هذه الحالة نتيجة لفرط بيليروبين الدم، ومع هذه الحاله فإن الأسنان الخضراء التي تنتج عن اليرقان المستمر ستؤثر فقط على أسنان الطفل الأساسية.

على الرغم من ذلك ، قد تكون نسبة صغيرة من الحالات ناتجة عن مرض الكبد الصفراوي ، الذي يمنع أو يبطئ تدفق الصفراء في الجسم.

س: هل عامل Rh الغير متوافق بين الأب والأم يؤدى الى هذه المشكلة؟

عامل Rh هو بروتين محدد موجود على سطح خلايا الدم الحمراء يحدث عدم توافق Rh عندما يكون لدى المرأة الحامل دم سلبي Rh ولكن طفلها مصاب بدم إيجابي Rh.

في هذه الحالة ، يتفاعل جسم الأم مع دم الطفل كما لو كان مادة غريبة إنه يخلق أجسامًا مضادة تهاجم خلايا الدم الحمراء للطفل يمكن أن يؤدي عدم توافق Rh إلى فرط بيليروبين الدم في الأطفال حديثي الولادة ، والذي يمكن أن يسبب أسنانًا أولية خضراء.

س: ما هي العلاقة بين الاصابه بفقر الدم والاسنان الخضراء؟



ج: يحدث فقر الدم الانحلالي عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع مما ينتج عن النخاع العظمي لديها مجموعة واسعة من الأسباب وتشمل هذه الحالات الوراثية ، مثل فقر الدم المنجلي، قد ينتج عن تراكم البيليروبين والأسنان الخضراء من فقر الدم الانحلالي.

س: ما هي الأسباب الخارجية لتحول الأسنان إلى اللون الأخضر؟



ج: يمكن للبقع الخارجية أن تجعل الأسنان تبدو رمادية أو بنية أو سوداء أو صفراء أو برتقالية أو خضراء يمكن أن تنتج البقع الخارجية عن الأطعمة الداكنة مثل العنب البري، والمشروبات الداكنة ، بما في ذلك القهوة والشاي وعصير العنب والصودا

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