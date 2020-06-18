شكرا لقرائتكم خبر عن \طبيب مصرى بأمريكا يكشف متى يتم كسر العزلى المنزلى للمصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثيرت الكثير من التساؤلات عن فترة التعافى من ظهور أعراض فيروس كورونا فى الحالات البسيطة، وهل ترتبط بفترة الـ 14 يوم العزل فقط، أم أن استمرار الأعراض يستلزم مدة فترة العزل المنزلى.

فى هذا الإطار أوضح الدكتور وليد شوقى الباحث في كلية الطب جامعة نيويورك، وفقا لمصادر معتمدة من مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC أنه يجب البقاء فى العزل 10 أيام من بداية تاريخ ظهور أول الأعراض ، ولكن شرط أن يكون مر على 3 أيام بدون أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة الحرارة.



صورة ضويئة توضح متى يتم كسر العزل

أما فيما يخص أعراض مثل فقدان حاسة الشم والتذوق أو احتقان الحلق، فلا تتضمن فترة استمرار العزل المنزلى بعد انتهاء الـ 10 أيام.

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وفيما يخص عمل المسحة مع اختفاء الأعراض وظهورها إيجابية على الرغم من مرور 14 يوم، فإن مكافحة العدوى فى كورويا قامت بإجراء بحث على 285 مريض استمرت نتائجهم إيجابية بعد انتهاء فترة العزل والأعراض، ولم يجدوا أنهم شكلوا عدوى للآخرين.



مراكز مكافحة العدوى الكورية

والتفسير العلمى أنه عند دخول الفيروس يستمر الجسم فى مكافحة الفيروس من خلال الجهاز المناعى، ولكن عند تغلب الجسم عليه بعد انتهاء الأعراض وفترة العزل يكون كسر الفيروس لأجزاء صغيرة جدا، هذه الأجزاء تظل موجودة مكان المسحة فى الأنف، وهو ما يظهر نتيجة إيجابية للفيروس، ولكنها غير قادرة على العدوى.