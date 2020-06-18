ماسكات الغليسرين لقدم ناعمة..جربيها

لطالما كانت بشرة الأطفال، بالنسبة لأي صبية، هي الملمس المثالي الذي ترغب به ، ومع تشقق القدم والكعبين، تحتاجين لمادة ذات مفعول قوي، لكي تحصلي على بشرة ناعمة كالأطفال.

الغليسرين من المواد التي تلعب دورا كبيرا في نعومة الجلد، لهذا فهي أساسية في الكثير من مستحضرات العناية بالجمال، حتى مع تشقق القدمين، ومشاكل الكعبين، لهذا جمعنا لك ماسكات طبيعية من الغليسرين، لقدم ناعمة كقدم الأطفال.



ماسك الغليسرين والليمون

- ملعقة كبيرة غليسرين

- ملاعق كبيرة عصير ليمون

ضعي كلا من الغليسرين وعصير الليمون على بشرة قدميك، مع عمل ماساج بسيط، ويمنكك استعمال حجر القدم الأسود.

اتركي الخليط على القدم لمدة دقيقة.

اشطفي قدميك بالماء الفاتر، وحاولي تكرار الماسك مرة أسبوعيا أو أكثر، إن كنت تعانين من الجفاف الشديد.

ماسك الغليسرين مع السكر البني

- ملعقة كبيرة غليسرين

- ملعقة كبيرة سكر بني

اخلطي الغليسرين مع السكر البني، وافركيه على بشرتك من أجل تقشيرها.

اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

كرري الخليط مرة أسبوعيا، ويفضل قبل النوم لـ تقشير بشرة القدم.



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ماسك الغليسرين وزيت الزيتون والحليب

- ملعقة كبيرة غليسرين

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

ضعي الثلاث مكونات مع بعضهما، ثم دلكي بها بشرة قدميك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على القدم، لكي يمتص الجلد الحليب وزيت الزيتون والغليسرين لـ قدم ناعمة، خاصة إن كنت تعانين من اسمرار الجلد.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، مع غسول القدم للتخلص من رائحة الحليب.

يمكنك وضع مرطب بعد الماسك.

كرري الخليط مرة أسبوعيا، أما إذا كنت تعانين من مشاكل البقع الداكنة، فضعيه 3 مرات في الأسبوع لـ بشرة ناعمة وفاتحة كبياض الثلج مثل الأطفال.

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