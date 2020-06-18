تعرف على أفضل وقت فى اليوم لتناول مكملات فيتامين سى

فيتامين سي هو عنصر غذائي هام للجسم علاوة على فوائده لجهاز المناعة والجلد والعظام، كما يساعد على منع الالتهابات ويسرع الشفاء ويأتي محملاً بخصائص مضادة للأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على أفضل وقت في اليوم للحصول على فيتامين سي، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وتشير الإرشادات الغذائية إلى أن كل شخص بالغ يجب أن يتناول 65-90 ملليجرام من فيتامين سي من خلال مصادر مختلفة كل يوم.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة والنساء الحوامل أو المرضعات ، يمكن أن تصل الجرعة إلى 120 ملج.

مصادر فيتامين سي



المصادر الجيدة لفيتامين سي هي الفلفل الأحمر والبرتقال والليمون والبروكلي والفراولة.

على الرغم من أن معظم الفواكه والخضراوات مصادر غنية بفيتامين سي، إلا أن حمض الأسكوربيك يمكن أن يفقد غالبًا عند طهيه.

وبالتالي، هناك حاجة في بعض الأحيان إلى المكملات لمطابقة المتطلبات أو لأولئك الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين.

فوائد فيتامين سي



إن التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين سي في نظامك الغذائي يخدم الكثير من الفوائد لصحتك العامة.

الفائدة الرئيسية من فيتامين سي هي تعزيز جهاز المناعة يحتوي فيتامين ج على خصائص قوية تحارب تلف الجذور الحرة ، وتتخلص من السموم وتعزز الوظيفة الخلوية هذا يقوي مناعتك ويساعد على محاربة أي مرض والالتهابات الفيروسية مثل البرد أو الأنفلونزا.

لنفس السبب ، فإن الأطعمة الغنية بفيتامين سي تشكل جزءًا من الأطعمة التي يجب تناولها بعد التعافي من أي مرض، كما يتم إعطاء المرضى الإيجابيين لـ COVID-19 مصادر غنية بفيتامين C للتعجيل بالشفاء.

وفي الوقت نفسه ، يساعد فيتامين سي أيضًا على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية الأخرى في الجسم، مثل فيتامين ب 12 والحديد وحمض الفوليك وفيتامين د و أ .

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فيتامين سي أيضًا مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، ويعزز تدفق الدم إلى الدماغ وكذلك يعزز إنتاج الكولاجين ، مما يمنحك مظهرًا شبابيًا.

أفضل وقت في اليوم لتناول فيتامين سي



على الرغم من أن تسجيل جميع الفيتامينات والمعادن ضروري لحياة صحية، إلا أنه لا يتم تصنيعها جميعًا بواسطة جسمنا بنفس الطريقة وبالتالي ، يجب على المرء أن ينتبه لكيفية الحصول عليها.

على الرغم من أن فيتامين سي من العناصر الغذائية المفيدة إلى حد كبير، إلا أنه من المغذيات القابلة للذوبان في الماء، والتي يتم امتصاصها بشكل أفضل عند تناولها على معدة فارغة.

الطريقة المثالية هي أن تأخذ المكمل الغذائي الخاص بك أول شيء في الصباح، قبل 30-45 دقيقة من وجبتك.

إذا كنت تخطط لتناول فيتامين سي في وقت لاحق من اليوم ، فتأكد من وجود وقت ومسافة بعد وجباتك حتى يتم امتصاصه جيدًا.

طريقة أخرى للتوافق مع متطلباتك هي الحصول على نظام غذائي غني بفيتامين سي، والذي يمكنك تناوله طوال اليوم دون وقت محدد.

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