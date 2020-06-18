شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد: كورونا يخترق قناع وجهك حال السعال الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب أن ترتدي قناع وجه أو كمامة عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين من أجل منع انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك، وفقًا لبحث جديد، بالرغم من ارتداء الكمامة قد لا تزال صحتك تحت التهديد وكذلك صحة الآخرين، إذا كنت لا تقف على بعد 6 أقدام أو 3 متر، في هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصادمة الجديدة التي تجعل كورونا يخترق قناع وجهك.

وفقاً لموقع "eat" تزعم دراسة جديدة مقدمة من باحثان من جامعة نيقوسيا في قبرص هما: طالب دبوق وديميتريس دريكاكيس، أن فيروس كورونا لا يزال يمكن أن ينتشر عندما يسعل الشخص الذي يرتدي القناع بشكل مفرط أو شديد، ويسافر حتى 18 قدمًا أو حوالي 5 متر في 5 ثوانٍ عبر قطرات اللعاب.

واستخدم الباحثون نموذجًا حاسوبيًا لرسم أنماط التدفق المحتملة لهذه القطرات التنفسية في محاولة لمعرفة المزيد عن مستوى حماية أقنعة الوجه، ووجدوا أنه عندما يسعل الفرد مرارًا وتكرارًا، يكون أكثر عرضة لإصابة الآخرين بالعدوى، حيث يمكن أن تخترق القطرات الأقنعة.

وعند ارتداء القناع، قد تتمكن القطرات من السفر لمسافة تصل إلى متر واحد أثناء نوبة سعال خفيفة وبدون قناع ، لديهم القدرة على السفر مرتين بقدر ما.

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وأشار الباحثون إلى أن حساباتهم كشفت عن تأثير على حجم القطرة بسبب التدفق المضطرب الذي يواجه القناع ويمكن للقطرات أيضًا الهروب من جوانب القناع ، خاصة أثناء نوبات السعال المفرطة.

وأوضح دريكاكيس في بيان صحفي وصاحب للدراسة أن "أحجام القطيرات تتغير وتتقلب باستمرار خلال دورات السعال نتيجة تفاعلات عديدة مع القناع والوجه".

وأضاف دبوك أنه في حين أن الأقنعة يمكن أن تقلل من تراكم القطيرات أثناء نوبات السعال، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القطرات الكبيرة أو الصغيرة أكثر عدوى".