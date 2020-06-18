صحة ورشاقة

الصحة العالمية تراجع نتائج تجارب استخدام أدوية الإيدز لعلاج مرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت كبيرة العلماء بوكالة الأمم المتحدة سمية سواميناثان اليوم الخميس أن منظمة الصحة العالمية تدرس بيانات مؤقتة من تجربتها الكبيرة المتعددة البلدان لمزيج من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية لوبينافير وريتونافير لعلاج مرضى فيروس كورونا.

علاج الايدز

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز تأتى هذه التصريحات بعد أن توقفت منظمة الصحة العالمية أمس عن اختبار دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكوين في تجربة علاجات لمرضى كوفيد 19 ، بعد أن أشارت الدراسات إلى أنه لم يظهر أي فائدة للمرضى الذين يعانون من الاصابه بفيروس كورونا وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة ما إذا كان هيدروكسيلوروكوين يمكن أن يمنع العدوى.

من جانب آخر قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمه الصحة العالمية إنه من المهم الاحتفاظ باستخدام ديكساميثازون الستيرويد لعلاج الحالات الخطيرة من فيروس كورونا التي ثبت أن لها فائدة.

وقال مايك رايان في مؤتمر صحفي إنه من المهم للغاية في هذه الحالات أن يتم حجز الدواء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة وحرجة والذين يمكنهم الاستفادة من هذا بوضوح.

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أشادت منظمة الصحة العالمية، بنتائج التجارب السريرية الأولية التي أظهرت أن دواء من عائلة الستيرويدات رخيص ومستخدم على نطاق واسع يسمى ديكساميثازون يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة أصحاب الحالات الحرجة لمرض كوفيد-19 ووصفت النتائج بأنها "أنباء عظيمة".

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان، "هذا أول علاج يظهر أنه يخفض معدل الوفيات في مرضى كوفيد-19 الذي يحتاجون إلى أكسجين أو لجهاز تنفس صناعي".

 

 

 

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