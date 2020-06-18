شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من عدم بدء التجارب البشرية.. أوروبا تواصل حجز جرعات من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لوكاله "رويترز" أن المفوضية الأوروبية تجري محادثات متقدمة مع شركة الأدوية جونسون آند جونسون لحجز أو شراء جرعات مقدمة من لقاح فيروس كورونا الذى تجرى عليه التجارب حتى الأن وستكون هذه الخطوة هي الأولى التي رتبتها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي منذ أن فوضتها الأسبوع الماضي الحكومات الوطنية الـ 27 في الاتحاد الأوروبي لاستخدام صندوق طوارئ بأكثر من 2 مليار يورو متاحة للوصول إلى صفقات الشراء المسبق أو خيار الشراء مع ما يصل إلى ستة صانعي اللقاحات.

وتخطط جونسون آند جونسون الشهر المقبل لبدء التجارب السريرية البشرية على لقاحها التجريبي ضد الفيروس التاجي شديد العدوى ، الذي أصاب أكثر من 8.36 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، ووفاه أكثر من 447 حالة وفاة.

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وقالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا الأسبوع الماضي إنها حصلت على 400 مليون جرعة لقاح محتملة ، متاحة من حيث المبدأ لجميع الدول الأعضاء ، من شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca ، التي تطور عقار كوفيد 19بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، ووقعت أسترازينيكا صفقة مماثلة في مايو مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول الصحة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي إن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع جونسون آند جونسون يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ، لكنه حذر من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً للانتهاء منه ، ولا تزال هناك فرص في أنه قد لا يتم إبرامه على الإطلاق.

من خلال شراء اللقاحات قيد التطوير ، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالحصول على اللقاحات التي قد تثبت في النهاية عدم نجاحها ضد فيروس كورونا، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون إن الخطر مبرر بالحاجة إلى تأمين جرعات كافية لسكان الاتحاد الأوروبي في السباق العالمي للحصول على لقاح فعال.