كورونا يتضاعف في الأنف 10 ملايين مرة خلال 4 أيام

كشفت دراسة جديدة أنَّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) قد يصيب الأنف من الداخل بسهولة مقارنة بالحلق والرئتين، وقد يصنع 10 ملايين نسخة منه خلال 4 أيام في الأنف.

وتوصل باحثون من جامعة نورث كارولاينا الأمريكية إلى أنَّ الأنف يحتوي على مستقبلات كثيرة يستهدفها فيروس كورونا أكثر من الرئتين أو الحلق، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وذكر الباحثون أن فيروس كورونا قد ينتقل من الأنف إلى الرئتين خصوصاً لدى كبار السن المعرضين للخطر والبدناء ومرضى السكري خلال النوم.

ويؤكد الباحثون أن ارتداء قناع يغطي الأنف أمر بالغ الأهمية للوقاية من الإصابة بالفيروس شديد العدوى.





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ويشير العلماء إلى أنَّ فيروس كورونا عادة ما يستقر في الأنسجة داخل الأنف وينتقل من هناك إلى الجهاز التنفسي.

ووفق الباحثين، فإن الأنف هو الهدف الأول لفيروس كورونا وأفضل مكان للتكاثر وذلك من خلال مستقبلات ACE2 التي يتملئ بها الأنف.





وقال قائد فريق البحث والمؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ريتشارد بوش إنَّ فيروس كورونا يمكن أن يكرر نفسه بشكل أكثر انتظاماً في أنسجة الأنف منه في الأنسجة الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ ارتداء قناع يقلل من انتقال الفيروس بنسبة تصل إلى 80%.

ونصح الباحثون أيضاً بغسل الأنف قبل النوم، إذ قد يساعد ذلك في منع الفيروس من الدخول إلى الرئتين.



