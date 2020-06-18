كم تدوم مناعة البشر ضد فيروس كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت دراسة أن الناجين من "كوفيد-19"، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يكونون محميين فقط من الإصابة مجددًا بالعدوى لمدة ستة أشهر، مما يثير الشكوك بشأن المناعة طويلة الأمد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثين من جامعة أمستردام تتبعوا حالة 10 متطوعين على مدار 35 عامًا، وأجروا لهم فحوصات كل شهر لفيروسات كورونا الموسمية والضعيفة، التي عادة ما تسبب حالات مرضية طفيفة مشابهة لنزلات البرد الشائعة.

ووجدوا أن المصابين بالسلالات -من نفس عائلة فيروس (سارس-كوف-2)، المسبب لـ"كوفيد-19 "- كانت فترة المناعة لديهم قصيرة بشكل يثير القلق.

كما أن مستويات الأجسام المضادة، وهي المواد التي يخزنها جهاز المناعة لتمكين الجسم من قتال الغزاة في المستقبل، تراجعت بنسبة 50% بعد نصف العام واختفت تمامًا بعد أربعة أعوام.

ومن خلال دراسة كيفية تعافي الناس من الفيروسات من نفس العائلة كما الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، قال العلماء إن بحثهم هو النظرة الشاملة لكيفية عمل المناعة ضد المرض الذي ظهر في الصين العام الماضي.

لكن لا يزال العلماء غير متيقنين مما إن كان يمكن للناس التقاط المرض أكثر من مرة؛ لأن الفيروس موجود علميًا منذ 6 أشهر فقط.

ولم تكشف الدراسة الأخيرة، التي ترجح أن المناعة لـ"كوفيد-19" ستدوم لفترة زمنية مشابهة للحماية التي يوفرها لقاح الإنفلونزا ضد الإنفلونزا الموسمية، حول ما إن كان المرضى عانوا من نوبات مرضية أقل شدة بعد إصابتهم مجددًا بالعدوى.

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وتتبع الباحثون، بقيادة البروفيسور آرثر إدريدج، عالم الفيروسات بجامعة أمستردام، حالة 10 متطوعين في الفترة من عام 1985 حتى العام الجاري.

وكان هناك إجمالي 132 حالة عدوى بفيروس كورونا خلال 35 عامًا، مع التقاط المشاركين الفيروسات بين 3 و22 مرة.

كان أكثر وقت لتكرار العدوى هو بعد عام، لكن كان هناك 3 حالات أصيبت مجددًا بعد 6 أشهر، واثنان بعد 9 أشهر.

والتقط معظم المشاركين الفيروسات خلال الشتاء، أثناء وجود مستويات مرتفعة من الفيروسات تنتشر بين الناس.

ويبقى الناس داخل المنازل خلال فترات البرد، حيث يصبح الأمر أسهل أمام الفيروسات للانتشار بين المجموعات، كما أن الهواء الساخن يصعب الانتشار على الفيروسات عبر الجو في الصيف.

ولذلك يعتقد الباحثون أن مستويات الأجسام المضادة هي طريقة جيدة لتكهن مدة استمرار المناعة.

ووجدت الدراسة أن المرضى فقدوا 50 في المائة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا بعد ستة أشهر، و75% بعد عام، و100% بعد أربعة أعوام.