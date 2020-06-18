شكرا لقرائتكم سباق لقاح كورونا.. تجارب بشرية في بريطانيا هذا الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتسارع الجهود العالمية لإيجاد لقاح فعال للقضاء على الفيروس المستجد، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 436,813 شخصاً حول العالم وأصاب أكثر من 8,048,880.

وسيبدأ علماء في كلية إمبريال كوليدج البريطانية بتحصين أشخاص في بريطانيا هذا الأسبوع بلقاح تجريبي لكورونا، ليصبحوا أحدث جهة تدخل سباق العثور على لقاح فعال لوقف الوباء.

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كما قالت الحكومة البريطانية في بيان إن 300 شخص يتمتعون بصحة جيدة، سيتم تحصينهم بجرعتين من مرشح لقاح كوفيد-19، والذي تم تطويره في كلية إمبريال كوليدج، التي حصلت على دعم 41 مليون جنيه إسترليني (51 مليون دولار) من الحكومة.

إلى ذلك تم اختبار مرشح اللقاح الذي طورته الكلية في الحيوانات فقط، وفي المختبرات، حيث أنتجت مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة، يمكن حقنها بشكل طبيعي في أجساد أشخاص مصابين.

وحذر علماء كُثر بأنه لا يمكن إيقاف الوباء إلا بلقاح فعال يستغرق تطويره سنوات عادة.