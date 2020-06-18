الصين تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتهم في بكين

أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية في الصين أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين ، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

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