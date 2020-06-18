سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 26.818 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.264 حالة . قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن الأشخاص عديمى الأعراض نقل عدوى كورونا 5 بذور يجب إدخالها في نظامك الغذائي إذا كنتِ ترغبين في فقدان الوزن

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