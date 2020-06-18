ألمانيا تسجل 580 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 187764 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حينن بلغ إجمالي الوفيات 8856 حالة وفاة بعد تسجيل 26 حالة جديدة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 174100 ، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.

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