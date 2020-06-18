شفاء 616 حالة من كورونا في الكويت

سجّلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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