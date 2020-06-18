 طريقة رجيم بالشاي الاخضر لخسارة 1 كيلو في يوم واحد

يمكن اتباع اي رجيم سريع ان يساعد على خسارة الوزن واستعادة الرشاقة في مدة قصيرة جداً. ولهذا ينصح بالاعتماد على بعض الحميات الموقتة مع عدم المبالغة في ذلك منعاً لحدوث نقص في بعض المغذيات. ومن اقصر تلك الحميات رجيم الشاي الاخضر والحليب الذي يساعد على نسف بعض الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة على خسارة كيلوغرام في يوم واحد فقط.



تظهر الحاجة الى تطبيق رجيم سريع بعد اكتساب الكثير من الكيلوغرامات بسبب اتباع نظام حياتي وغذائي غير صحي. ويعني هذا تناول المأكولات الدسمة والغنية بالسكريات اضافة الى الجلوس لوقت طويل وعدم ممارسة التمارين الرياضية وعدم النوم لعدد ساعات كافية. ويؤدي هذا الى تراكم السموم والدهون في مناطق الجسم المختلفة. ويمكن من خلال اتباع رجيم الشاي الاخضر والحليب مثلاً التخلص منها ونحت الجسم بسهولة، علماً انه يحمي من الاصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري. ولهذا ينصح باتباعه ليوم واحد على ان يتم اولاً تحضير هذه الوصفة.

المقادير

ملعقتا طعام من اوراق الشاي الاخضر المجففة

ليتر من الحليب الطبيعي

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الخطوات



1 يوضع الحليب في وعاء وعلى النار بعد اضافة الشاي الاخضر اليه.

2 يترك الخليط حتى يغلي وبعد هذا يترك ليبرد لمدة 20 دقيقة ثم يصفى ويصبح جاهزاً للشرب.

3 من اجل الاستفادة من خصائص هذا الحليب يجب شرب كوب منه مرة كل ساعتين لمدة 10 ايام. ومن الضروري في موازاة ذلك اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

فوائد المكونات

الحليب



يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم المفيد لصحة العظام وعلى الكثير من البروتينات والبوتاسيوم والمغنيزيوم التي تحد من تأثير التقدم في السن على الجسم والبشرة وتمنع التبقع.



الشاي الاخضر



يعتبر حليفاً مهماً للأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن. فهو يحتوي على مكون التيين الذي يخفز عملية الايض ويبطئ امتصاص الجسم للدهون والكربوهيدرات. وهو ايضاً مصدر لمضادات الاكسدة الفعالة التي تعمل على تنقية الجسم من السموم.

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وصفة بديلة



في حال عدم الرغبة في شرب الحليب يمكن استبدال وصفة الشاي الاخضر وحليب الماعز بوصفة اخرى سهلة وشائعة للحصول على المفعول نفسه.

المقادير



حبة ليمون مقطعة

حبة خيار

ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور

بضعة اوراق نعناع

ليتر ماء





الخطوات



1 توضع قطع الليمون في ابريق زجاجي مع قطع الخيار والزنجبيل وأوراق النعناع والماء.

2 يترك الخليط يرتاح في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

3 في اليوم التالي يمكن تناول كوب من ماء الخليط قبل موعد الفطور. ومن المفيد اتباع هذه الحمية يومياً لمدة 15 يوماً. ويجب الانتباه الى عدم تطبيق هذا الرجيم لخسارة الوزن لأكثر من 3 مرات سنوياً.

الفوائد



- يشكل الخيار مكوناً فعالاً على لائحة اي رجيم يساعد على نسف الدهون وخسارة الوزن بسرعة لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الماء. وهذا يعني ان تناوله يساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة خلال النهار.

- يعتبر الليمون غنياً بالالياف التي تعزز عملية الهضم وتحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- يحفز الزنجبيل عملية حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في منطقة البطن. لكن يجب الانتباه الى عدم تطبيق هذا الرجيم في حالة الحمل والارضاع كما من قبل الاشخاص الذين يعانون من امراض الدم.

