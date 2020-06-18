المغرب تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية ، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد_19) ، فيما لم تسجيل أي وفيات جديدة . وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9042 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7999 حالة . قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن طفرة فى فيروس كورونا تزيد قدرته على إصابة الخلايا احمي جسمك من الأمراض وتعرف على الفوائد الصحية لـ"زيت الخروع"

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