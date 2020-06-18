الهند تسجل 334 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجّلت الهند 334 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و12881 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية اليوم أن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس ارتفع إلى 12237 والإصابات إلى 366946. قد يهمك أيضا: دراسة تثبت فشل أدوية المفاصل فى مساعدة مصابى كورونا احمي جسمك من الأمراض وتعرف على الفوائد الصحية لـ"زيت الخروع"

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