تونس تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس اليوم، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمصابين 1132 حالة.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، أن إجمالي عدد التحاليل المخبرية منذ ظهور هذا الوباء في تونس وصل إلى 63631، مشيرًا إلى تسجيل 1006 حالات شفاء، و 50 حالة وفاة و76 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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