لبنان تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان اليوم، 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 5 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و حالة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1495 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1461 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 944 حالة.

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