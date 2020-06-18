شكرا لقرائتكم خبر عن OPPO تطلق سلسلة Reno3 في السوق المصري وتتميز بالأداء الاستثنائي للكاميرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياًفي مجال الهواتف الذكية عن إطلاق سلسلةOPPO Reno3وسماعات OPPO Enco W31في مصر خلال حدث ضخم عبر الإنترنت شاركت فيه معلومات وتفاصيل عن هواتفReno 3 وReno 3 Pro.

ميّزت OPPOهذه المرة التصميم حيث قامت بتحديثات تركز على راحةالعميل:فالتصميم بسيط، وواضح، وسلس، وأخف وأنحف حيث أنالهاتف مريح لليدين ووزنه حوالي170 جرام فقط.

ومن أهم التحديثات التي قامت بها OPPO هي حماية العينين من خلال خفض الإضاءة الزرقاء حيث يتمفلترة الإضاءة الزرقاء بتقنيات ذات مستوى عالمي.

كما تتيح الشركة من خلال التحديثات الجديدة فتح الهاتف عن طريق اصدار 3.0 من البصمة المخفية للمنع من الاحتيال باستخدام المعدات بمعدل تعريف أعلى للبصمة، ليقدم فتحاً آمناً للهاتف بسرعة 334 مللي-ثانية عندما تكون الشاشة مضاءة، و358 مللي-ثانية حين تكون الشاشة مغلقة.

من خلال التعلم من الأجيال السابقة، عززت سلسلة Reno 3 الجديدة قدرتها على التصوير الفوتوغرافي مع التركيز على صور فائقة الوضوح في مختلف ظروف الإضاءة. هاتف Reno 3 يلتقط صوراً واضحة في مختلف ظروف الإضاءة فكل ما نراه هو انعكاس للضوء. ومع كاميرا تكبير رباعية بجودة 48 ميجابيكسل وكاميرا أمامية 44 ميجابيكسل، تقدم هواتف Reno 3 أداءً ممتازاً في التصوير في مختلف ظروف الإضاءة. يمكن أن تحسن كاميرا التكبير الرباعي القوية بجودة 48 ميجابيكسل، مع الصورة فائقة الوضوح بدقة 108ميجابيكسل بشكل كبير من جودة الصور بدون فقدان أي تفاصيل. كما أن وضع السيلفي الليلي الفائق متاح لأول مرة في الكاميرا الأمامية ويقدم صورة أكثر سطوعاً في الليل بينما يحافظ على سحر المساء. وبمساعدة وحدة البرمجة العصبية لتسريع لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي وخفض الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، فإن وضع الظلام الشديد بالكاميرا الخلفية يتيح للمستخدم التقاط الجمال في الظلام بشكل لا تدركه العين المجردة.

أما عن الوان هواتف Reno 3 فهي مستوحاة من الطبيعة. وتأتي هواتف Reno 3 بلونين هما أسود منتصف الليل والأزرق الفجري الذي يعكس تدرج وملمس الضوء مما يجعل اللون متغيراً. وتتوافر هواتف OPPO Reno 3 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت مقابل 5،990 جنيه مصري فقط.

وفي نفس الحفل أعلنت OPPO أيضا عن إطلاق سماعات OPPO Enco W31 التي تعد أول منتج صوتي لاسلكي حقيقي لـ OPPO منذ دخولها في مجال إنترنت الأشياء في عام 2019. وهي أول سماعات رأس لاسلكية حقيقية مدمجة مع مكبرات صوت فائقة الديناميكية في الصناعة، مما يجعل تجربة الصوت مفصلة وقوية. تستخدم سماعات OPPO Enco W31 في إرسال بلوتوث ثنائي الأذنين منخفض الكمون ومتوافق مع معظم الهواتف الذكية. علاوة على ذلك، مع تصميم أكثر أمانًا داخل الأذن ومقاومة أقوى للماء والغبار، تم تقديم سماعات الرأس هذه على أنها «مواكبة حتى أكثر المستخدمين نشاطًا وحيوية». وتتوافر السماعات باللون الأبيض مقابل 1499 جنيه مصري فقط.

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ترقبوا المزيد من المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـOPPO.

OPPO تطلق سلسلة Reno 3 في السوق المصري وتتميز بالأداء الاستثنائي للكاميرات

OPPO تطلق سلسلة Reno 3 في السوق المصري وتتميز بالأداء الاستثنائي للكاميرات

OPPO تطلق سلسلة Reno 3 في السوق المصري وتتميز بالأداء الاستثنائي للكاميرات

OPPO تطلق سلسلة Reno 3 في السوق المصري وتتميز بالأداء الاستثنائي للكاميرات