دراسة تثبت فشل أدوية المفاصل فى مساعدة مصابى كورونا

كشفت دراسة بحثية إيطالية أن دواء روتشيد الروماتويدي لالتهاب المفاصل الروماتويدي فشل في مساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا في مرحلة مبكرة في دراسة ، لكن شركة الأدوية السويسرية المالكة للدواء تختبر الدواء في تجربة أخرى ضد المرض الذي يسببه الفيروس التاجي الجديد، ووفقا لتقرير لوكاله"رويترز" في الدراسة لم يقلل Actemraدواء من أعراض الجهاز التنفسي الحادة ، أو زيارات العناية المركزة ، أو الوفاة بشكل أفضل من العلاجات القياسية.

وقال المسؤولون عن الدراسة "على الرغم من عدم فعاليته في جميع المرضى المصابين بكوفيد 19، فمن الممكن أن يكون لدى مجموعات فرعية مختارة من المرضى استجابة أفضل للدواء".

وسيتم إرسال البيانات التفصيلية من الدراسة ، والتي تضمنت 24 مركزًا طبيًا في إيطاليا ، إلى مجلة علمية للنشر في الأيام القادمة، وفي الوقت نفسه ، أكملت روش التسجيل في دراسة Actemra الخاصة بها في المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا

وقال متحدث باسم روش السويسرية في رسالة بالبريد الإلكتروني إن هذه الدراسة "ستوفر أدلة قوية حول ملف الفوائد و المخاطر من Actemra في مرضى كورونا ، وتتوقع الشركة مشاركة البيانات في وقت ما هذا الصيف.

أعلنت شركة روش في أواخر مايو أيضًا عن خطط لدراسة ما إذا كان الجمع بين Actemra والعلاج المضاد للفيروسات ريمديسفير المنتج بواسطة شركة جيلياد الأمريكية يعمل بشكل أفضل للحالات الشديدة للمصابين بفيروس كورونا.

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