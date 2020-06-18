فوائد ثوم الذكر للحامل وأضرار الإكثار منه 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 10:43 صباحاً - جدول محتوَى



1. هل من الآمن تناول الثوم أثناء الحمل؟



2. ما مقدار الثوم الذي يمكنك تناوله أثناء الحمل؟



3. فوائد تناول ثوم الذكر للحامل



4. أضرار إكثار تناول ثوم الذكر للحامل



5. وصفات الثوم الصحية للنساء الحوامل



6. الأسئلة الأكثر شيوعاً لتناول الحامل ثوم الذكر

7.ماذا لو أكلتى الكثير من الثوم أثناء الحمل

8.ماذا لو أكلتي الكثير من الثوم الخام على معدة خاوية

الثوم هو عشب يزرع في جميع أنحاء العالم، وهو مكون شائع الاستخدام في العديد من الوصفات، ولكنه أكثر من مجرد عامل منكه؛ لأنه يقدم فوائد طبية مختلفة أيضاً. ولكن هل يفيد المرأة الحامل؟ التقاء موقع الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، وقالت إنه من المعروف أن الثوم يساعد في علاج بعض المشاكل المتعلقة بالحمل مثل ارتفاع ضغط الدم والدورة الدموية، ولكن إذا كنتِ حاملاً، يجب أن تكوني حريصة جداً على كمية الثوم التي تدخلينها في نظامك الغذائي. تناول الثوم أو أي طعام آخر سيكون له تأثير على صحتك وصحة طفلك، لذا يجب عليك توخي الحذر قبل تضمين أي طعام أو عشب جديد في نظامك الغذائي للحمل.

1.هل من الآمن تناول الثوم أثناء الحمل؟

الثوم آمن للاستهلاك أثناء الحمل طالما أنه يستهلك بكميات معتدلة. هذا ينطبق بشكل خاص على الثلث الأول من الحمل. إذا كنت ترغبين في إضافة الثوم إلى أي طبق تحضرينه، فتأكدي من أنك لا تضيفين الكثير؛ لأن تناول الكثير من الثوم في الثلث الأول من الحمل يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الجنين.

يجب عليك أيضاً توخي الحذر أثناء تضمين الثوم في نظامك الغذائي في الثلث الثاني من الحمل، وكذلك الثلث الثالث من الحمل، حيث إن تناول الثوم الزائد خلال هذه الفترة يمكن أن يخفض مستويات ضغط الدم ويضعف الدم. وبالتالي، يُنصح الطبيب بتوجيه مناسب حول كمية الثوم المناسبة لك.

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2.ما مقدار الثوم الذي يمكنك تناوله أثناء الحمل؟

يمكن للمرأة الحامل أن تستهلك نحو 2 - 4 فصوص من الثوم الطازج يومياً. هذا يترجم إلى 600 إلى 1200 ملغ من خلاصة الثوم. خلال فترة الحمل، يمكنك أيضاً استخدام نحو 0.03 إلى 0.12 مل من زيت الثوم العطري بعد استشارة طبيبك.

3.فوائد ثوم الذكر للحامل

يُعرف الثوم بأنه إضافة صحية في نظام غذائي للحمل لأسباب مختلفة. إليك بعض فوائد تناول الثوم أثناء الحمل.

يخفض مستويات الكوليسترول وخطر مشاكل القلب.الثوم هو علاج معروف لمشاكل القلب. يمكن أن يقلل تناول الثوم أثناء الحمل من فرص حدوث هذه المضاعفات. يحتوي الثوم في شكله المسحوق أو المفروم على مركب الأليسين، مما يساعد على توازن مستويات الكوليسترول.

يساعد على منع السرطان يمنع تناول الثوم من حدوث السرطان، وخاصة سرطان القولون. يمكن أن يقلل تناول الثوم والبصل والثوم المعمر من خطر الإصابة بسرطان المعدة والمريء.

يقلل من خطر الإصابة بالعدوى، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على الثوم إلى تعزيز جهاز المناعة لديك والمساعدة في مكافحة الأمراض المختلفة. من خلال تضمين الثوم في نظامك الغذائي، يمكنك مكافحة العدوى والبرد أو الإنفلونزا، والحفاظ على صحة طفلك.

يساعد في علاج مشاكل الجلد :الثوم مضادة للميكروبات، وهو علاج مثالي للعدوى الجلدية أو حتى التهابات الفم. من المعروف أن التطبيق الموضعي للثوم في مثل هذه الحالات يوفر الراحة.

يساعد في منع تساقط الشعر الثوم غني بالآليسين، وهو مركب يعتمد على الكبريت. من المعروف أن الكبريت يمنع تساقط الشعر ويعزز أيضاً نمو الشعر الجديد.

يقلل من الإرهاق والتعب المعروف أن الثوم يقلل من حالات التعب عند النساء الحوامل. التعب والإرهاق مشكلة شائعة أثناء الحمل ولكن يمكن العناية بها عن طريق تناول الثوم. يمكن أن يساعد تناول الثوم في تخفيف الشعور بالدوار والقيء أثناء الحمل.

4. أضرار الإكثار من تناول ثوم الذكر للحامل



رغم الفوائد المتعددة التي يقدمها، يمكن أن يؤدي الثوم، عند استهلاكه بكميات كبيرة، إلى بعض الآثار الجانبية لدى النساء الحوامل. فيما يلي بعض الآثار الجانبية لاستهلاك الكثير من الثوم أثناء الحمل.

الثوم هو مخفف الدم الطبيعي. إذا كنت تستهلكين كميات كبيرة من الثوم، فقد يؤدي ذلك إلى نزيف لا يمكن السيطرة عليه أثناء المخاض أو الولادة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية.

قد يتفاعل الثوم بشكل سلبي مع بعض الأدوية المضادة للتخثر مثل الأنسولين، السيكلوسبورين، الكومادين، والساكوينافير.

يمكن أن يزيد من إفراز الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

قد يقلل أيضاً من قدرة المرء على امتصاص اليود، ويؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

تعتقد العديد من النساء أن تناول الثوم أثناء الحمل يمكن أن يسبب الإجهاض. في حين أن الثوم له خصائص معينة قد تسبب الإجهاض، إلا أنه يحدث فقط عندما تستهلكه المرأة بكميات كبيرة.

5. وصفات الثوم الصحية للنساء الحوامل

يمكن أن يكون إضافة كمية صغيرة من الثوم في نظامك الغذائي للحمل مفيداً لكل من الأم والطفل. إذا كنت ترغبين في إضافة الثوم إلى الأطباق التي تصنعينها، يجب عليك استشارة الطبيب قبل القيام بذلك. في حالة موافقة طبيبك على تناول الثوم، يمكنك تجربة الوصفات الموضحة أدناه.

حساء القرنبيط بالثوم

حساء القرنبيط مع الثوم سيكون بمثابة مقبلات مثالية لوجبة صحية. يمكنك صنع هذا الحساء النباتي الصحي في لمح البصر.

المكونات:

إلى 3 فصوص ثوم مقطعة

ملعقة طعام من الزيت

وعاء من القرنبيط المفروم

أكواب من مرق الدجاج مع قليل الصوديوم

بعض أوراق الزعتر المفرومة حديثاً

فلفل أسود وملح

كيف تصنع؟

سخني بعض الزيت في مقلاة وأضيفي الثوم إليه. قلبيه حتى يبدأ في إعطاء رائحته المميزة أو حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي. أطفئي اللهب. انقليه إلى وعاء واتركيه جانباً.

خذي مرق الدجاج في وعاء عميق. أضيفي القرنبيط والزعتر والملح والفلفل الأسود إليه. دعي هذا الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة حتى يتحول القرنبيط إلى طري. يبرد لبعض الوقت.

انقليها إلى الخلاط وامزجيها إلى هريس ناعم.

زينيها بالثوم المشوي والزعتر.

بازلاء الثلج مقلية مع الثوم

يمكن تناول البازلاء المثلجة كطبق جانبي، وهي المفضلة للأطفال والكبار على الإطلاق. يمكنك تحضيره في وقت قصير والاستمتاع به أثناء الحمل.

المكونات:

فصوص ثوم مفرومة

كوبان من البازلاء المثلجة

½ ملعقة كبيرة من زيت الطهي

ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ملعقة كبيرة من بذور السمسم المحمصة

الملح حسب الذوق

كيف تصنع؟

اغلي بعض الماء في وعاء عميق وأضيفي البازلاء المثلجة والملح وبعض زيت الطهي إليها. اتركيها تطبخ لمدة دقيقة تقريباً واتركيها جانباً.

في مقلاة، اِقلي الثوم المفروم وأضيفي البازلاء المثلجة المسلوقة إليه. يرش القليل من الملح وزيت السمسم ويقلب.

ننقل البازلاء المقلية في طبق ونزينها بالسمسم المحمص.

وصفة الدجاج بالعسل والثوم

طعم دجاج الثوم والعسل لذيذ ويمكن تناوله مع الأرز.

المكونات:

¼ كوب ثوم مفروم

كوب صلصة الصويا

كوب عسل

¼ كوب زنجبيل مفروم

4 أفخاذ دجاج مخلية

كيف تصنع؟

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

أخفقي العسل والثوم والزنجبيل وصلصة الصويا معاً حتى تمتزج جيداً.

خذي أفخاذ الدجاج في وعاء واسكبي المزيج أعلاه على أفخاذ الدجاج، واتركيها لمدة ساعة أو أكثر.

ضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة. نقلب بينهما ونمزج مع خليط العسل والثوم ونطهو مرة أخرى.

يمكنك تناول دجاج الثوم بالعسل مع الأرز أو الخضار.

6. الأسئلة الشائعة

7.ماذا لو أكلت الكثير من الثوم أثناء الحمل؟

يمكن أن يكون تناول الثوم مفيداً جداً أثناء الحمل طالما يتم تناوله باعتدال. تناول الكثير من الثوم أثناء الحمل قد يهيج الجهاز الهضمي ويزعج معدتك. قد يؤدي الثوم الزائد إلى بعض المشكلات الخطيرة الأخرى مثل انخفاض ضغط الدم وترقق الدم وما إلى ذلك. يُنصح بعدم استهلاك أكثر من 2 إلى 3 فصوص من الثوم يومياً لتجنب أي مضاعفات. إذا لاحظت أي علامات للمضاعفات، فمن الأفضل التواصل مع طبيبك على الفور.

8.ماذا لو أكلت الثوم الخام على معدة فارغ ؟

تناول الثوم الخام على معدة فارغة لا يسبب أي مشاكل. في الواقع، من المعروف أنه يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بنزلات البرد أو الالتهابات.

الثوم علاج قديم للعديد من الحالات الصحية. ثبت أنه مفيد حتى أثناء الحمل، فقط عند استهلاكه بكميات محدودة. ننصحك بمناقشة مع طبيبك حول الفوائد والآثار الجانبية لاستهلاك الثوم أثناء الحمل قبل جعله جزءاً من نظامك الغذائي.