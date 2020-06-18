كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 10:43 صباحاً - جدول المحتوى



1.هل من الآمن تناول التفاح أثناء الحمل؟



2. القيمة الغذائية للتفاح.



3. فوائد تناول التفاح للحامل على الريق



4. هل يمكنك تناول التفاح الأخضر أثناء الحمل؟



5. أضرار تناول التفاح للحامل



تحتاج الحامل إلى تناول طعام صحي لضمان النمو الصحي للطفل، فإذا كنت حاملاً عليك اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات، سيحافظ على صحتك وصحة طفلك. في هذه المقالة، سنتحدث عن فاكهة واحدة معينة وهي التفاح، فما فوائد التفاح للحامل على الريق؟ التقى موقع الخليج 365 نت بالدكتورة سكينة جمال اختصاصي التغذية لتحدثنا عن فوائد التفاح للحامل على الريق.

1.هل من الآمن تناول التفاح أثناء الحمل؟



يمكن للنساء الحوامل تناول التفاح؛ لأنه لا توجد آثار جانبية معروفة لتناول التفاح أثناء الحمل. يعد التفاح مصدراً رائعاً للتغذية ومفيداً للغاية لكل من الأم والطفل، إذا كنت ترغبين في جعل التفاح جزءاً من نظامك الغذائي للحمل، يمكنك ذلك. فقط تذكري أنه قبل تناوله، اغسليه جيداً حيث إن هناك فرصة كبيرة لتلوثه بالمبيدات الحشرية. إذا أمكن، تناول التفاح العضوي حيث إنه خالٍ من المبيدات الحشرية والشمع، تجنب تناول بذور التفاح حيث تحتوي البذور على مادة السيانيد السامة. عندما تستهلك البذور، تطلق السيانيد ببطء في المعدة أثناء هضمها. وبالتالي يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ أعراض التسمم بالسيانيد في الظهور. لذلك، من المهم للنساء الحوامل التأكد تماماً من أنهن لا يتناولن البذور أثناء تناول التفاح.

2. القيمة الغذائية للتفاح

التفاح، يحتوي في المقام الأول على الماء والكربوهيدرات فيها. وكميات كبيرة من السكريات البسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز. كما أنها مصدر غني بالألياف الغذائية غير القابلة للذوبان والغذاء وتحتوي على ما بين 1٪ و3٪ من RDA اليومي (المسموح الغذائي الموصى به) للفيتامينات B المعقدة مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين والبيريدوكسين وحمض البانتوثينيك والفولات.

يحتوي التفاح على فيتامين ج (8٪ من الكمية الغذائية الموصى بها) وفيتامين أ،هـ،ك بكميات صغيرة. به أيضاً كميات ضئيلة من المعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور. التفاح هو أيضاً مصدر كبير للمغذيات النباتية مثل بيتا كاروتين، كريبتوكسانثين، الفلافونويد، والأنثوسيانين.

البوتاسيوم هو المعدن الرئيسي الموجود في التفاح، والمعروف أنه يحسن صحة القلب. التفاح غني أيضاً بالألياف التي تسمى البكتين، والذي يساعد على خفض مستويات السكر ويحسن الهضم.

3. فوائد التفاح للحامل على الريق

تناول التفاح أثناء الحمل له فوائد صحية عديدة لكل من الأم والطفل. يقلل فيتامين ج ومضادات الأكسدة في التفاح من تلف الجذور الحرة في الجسم. تساعد فيتامينات في التفاح في الحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يكون تناول التفاح أثناء الحمل مفيداً للطفل أيضاً؛ لأنه يقلل من خطر الحساسية لدى الأطفال والربو. تابعي القراءة لمعرفة الفوائد الصحية لتناول التفاح أثناء الحمل

يمنع فقر الدم للحامل : لتفاح مصدر جيد للحديد الذي يعزز إنتاج الهيموغلوبين في الدم ويمنع فقر الدم. النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم بعوز الحديد. لمنع فرصه، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد. يمكنك تضمين التفاح في نظامك الغذائي لمكافحة هذه المشكلة.

يساعد في الهضم: التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يمكن أن تبطئ عملية الهضم وتؤدي إلى الإمساك. لكن تناول التفاح يمكن أن يساعد. يحتوي التفاح على الألياف الغذائية التي تلين البراز ولكن إذا تناولت الكثير من التفاح، فقد يكون له تأثير سلبي.

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يساعد التفاح فى بناء المناعة للحامل : يعد التفاح مصدراً جيداً لفيتامين ج، والذي يمكن أن يساعد في بناء قوة المناعة. لذا تناولي هذا الطعام المقرمش، وقللي من فرص الإصابة بالعدوى.

يوفر الطاقة: يحتوي التفاح على سكريات بسيطة مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز التي يمكن أن تمدك بالطاقة على الفور. لذا، من الجيد أن تحملي تفاحة في حقيبتك عند الخروج، في حالة الجوع أو تعانين من انخفاض سكر الدم.

يساعد فى الحفاظ على صحة القلب للحامل :مكن أن يساعد تناول التفاح يومياً في خفض مستويات الكوليسترول السيئ والالتهابات داخل جدران الشرايين. نعم يمكن أن تحافظي على صحة قلبك. يمكن أن يوفر تناول التفاح أيضاً راحة من حرقة المعدة.

التفاح يمنع مشاكل الجهاز التنفسى للحامل :مكن أن يقلل تناول التفاح أثناء الحمل من خطر الإصابة بالربو لدى طفلك. يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تقوي رئتي الأمهات. تساعد الرئتان الأقوى في منع مشاكل التنفس والجهاز التنفسي.

ييساعد فى نمو العظام للحامل :حتوي التفاح على الكالسيوم الضروري لتنمية العظام القوية في الطفل. يمكن أن يساعد الكالسيوم أيضاً في تقوية عظامك أثناء الحمل. يساعد التفاح على منع فقدان الكالسيوم من الجسم. كونه غنياً بمضادات الأكسدة والمركبات الالتهابية، فهو يساعد على تعزيز كثافة العظام وقوتها.

التفاح يزيد من قوة الذاكرة للحامل :يحتوي قشر التفاح على مادة كيرسيتين، المضادة للأكسدة، يحسن الذاكرة والوظيفة المعرفية. يمنع تلف خلايا الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. شرب عصير التفاح يومياً يحسن الذاكرة في الدماغ عن طريق تحفيز ناقل عصبي يسمى أستيل كولين. كما أنه يحمي الدماغ من تلف الأكسدة الذي يحدث بسبب نقص الغذاء أو النقص الوراثي.

4. هل يمكنك تناول التفاح الأخضر أثناء الحمل؟

الفوائد الصحية التي يقدمها التفاح الأخضر مماثلة لتلك التي للتفاح الأحمر. يمكنك تناول التفاح الأخضر أثناء الحمل لأنه صحي أيضاً. يحتوي التفاح الأخضر على سكر أقل وألياف أكثر مقارنة بالتفاح الأحمر. بشرته أكثر سمكاً ولاذع. تناول التفاح الأخضر جيد بشكل خاص للمرأة التي تشعر بالقلق من تناولها للكربوهيدرات والسكر أثناء الحمل. يحتوي التفاح الأحمر على المزيد من مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين التي تقضي على الجذور الحرة من الجسم ولها خصائص مضادة للالتهابات ولكن التفاح الأخضر غني بمضادات الأكسدة أيضاً. يمكن أن يتحكم التفاح الأخضر أيضاً في مستويات ضغط الدم!

5. أضرار تناول التفاح للحامل

رغم أن التفاح مفيد لك ولطفلك أثناء الحمل، إلا أنه يجب عليك تناوله باعتدال؛ حيث إن الإفراط في تناول التفاح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل معينة مثل الإمساك والحموضة وما إلى ذلك، تناول التفاح أثناء الحمل أو غير ذلك أمر جيد. خلال فترة الحمل، يمكنك تناول 1 - 2 يومياً - إن استهلاكها بكميات معتدلة لن يضر بك أو بطفلك. علاوة على ذلك، اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً أثناء الحمل وستكونين أنت وطفلك على ما يرام!