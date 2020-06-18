الوحم والتنبؤ بجنس المولود من خلاله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 10:43 صباحاً - الرغبة الشديدة في الطعام أثناء الحمل والتنبؤ بالجنس، هل هذا حقاً؟ هل يمكنك تحديد جنس المولود عن طريق الوحم؟ تساعد حكايات الزوجات القديمة المتعلقة برغبة الطعام في تخمين جنس الجنين. ومع ذلك، لا يوجد دعم علمي لذلك، ومع ذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتورة سلمى الحافظ خبيرة الطب البديل، لتعرفنا هل الوحم يدل على جنس المولود؟

وحم الحلويات يظن البعض أنه يدل على الحمل في فتاة

إذا كانت الأم الحامل تتوق إلى الحلوى، مثل الشوكولاته والحلوى والبسكويت والآيس كريم والمنتجات السكرية الأخرى، فمن المحتمل أن يكون لديها فتاة. ومع ذلك، لا يوجد دليل يدعم ذلك. لا تزال هناك فرص أن يكون لديك ولد.

الوحم على المالح والحامض يدل على الحمل في ولد

يعتقد أن الرغبة الشديدة في الطعام تختلف عند الحمل بصبي. يُعتقد بشكل عام أنه إذا كانت الأم الحامل تتوق إلى الأطعمة المالحة أو الحامضة أو الحارة أو الغنية بالبروتين، فقد تكون تحمل صبياً. يستمتعون بتناول المخللات، أو امتصاص الليمون، أو تناول اللحوم، حتى لو لم يعجبهم ذلك من قبل.

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ملحوظة :يمكنك فقط التنبؤ بجنس الطفل بشكل صحيح عن طريق الخضوع لفحص الموجات فوق الصوتية قبل الولادة بعد الأسبوع العشرين من الحمل. تحققي من الآثار القانونية المتعلقة بالتنبؤ بالجنس في بلدك قبل التخطيط لإجراء اختبار التنبؤ بالجنس.

كيف تتحكمين في الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل؟

الحيلة النهائية للتغلب على الرغبة الشديدة في الطعام هي التفوق عليهم. ستساعدك النصائح التالية على التحكم في الرغبة الشديدة في الطعام والتحكم فيها أثناء الحمل.

لا تتخطي وجبة الإفطار: ابدئي يومك بالتغذية السليمة حتى تحصلي على الطاقة الكافية، ولا تعاني من آلام الجوع لاحقاً.

تناولي الطعام على فترات منتظمة: لا تنتظري آلام الجوع. خططي وجبات صغيرة على فترات منتظمة طوال اليوم؛ حتى لا تبالغي في تناول الأطعمة السريعة. تناولي نحو أربع إلى ست وجبات صغيرة في اليوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: يريح النشاط البدني الجسم بإطلاق الإندورفين. سيضعك هذا في مزاج جيد وسيتحكم في مستويات الهرمونات لديك. هذه طريقة مدهشة للتغلب على تلك الرغبة الشديدة وكبح الأكل العاطفي أيضاً.

تحكمي في أجزاء الطعام: إذا كنتِ لا تستطيعين مقاومة الرغبة في تناول الطعام، فتناولي الجزء. تناولي طبقاً صغيراً من الوجبات الخفيفة بدلاً من تناول الطعام من العلبة بأكملها. إذا كنت تشتهين الشوكولاته أثناء الحمل، فقط خذي قطعة.

اختاري وجبات خفيفة صحية: اشتري وجبات خفيفة صحية، مثل الاحتفاظ بالمكسرات والفواكه وغيرها من الأطعمة المغذية، واحتفظي بها في متناول اليد. إذا كنت جائعة فتناوليها.

اشربي الكثير من الماء والسوائل الأخرى: شرب الكثير من الماء يبقيك رطبة. كمية كافية من الماء تبقيك منتعشة ومتوهجة وتتحكمين أيضاً في علامات التمدد، والأهم من ذلك، الرغبة الشديدة. هذا لأنه في بعض الأحيان، نخلط بين العطش والجوع وبالتالي نميل إلى الإفراط في تناول الطعام.

12 كوباً من الماء على الأقل يومياً. في الأيام التي تريدين فيها أكثر من مجرد الماء العادي، يمكنك أيضاً محاولة الحصول على الكثير من السوائل الأخرى مثل الحساء وماء جوز الهند الطازج.

ابتعدي عن الوجبات السريعة: أفضل طريقة للابتعاد عن الأطعمة السريعة هي إبقاؤها بعيداً عن متناول يدك. تقل احتمالية تناولها إذا لم تكن متاحة في المنزل. حتى إذا كانت متوفرة، فقد يؤثر تغيير موقفها كثيراً. على سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بجميع الشوكولاته والآيس كريم والحلويات في الطرف الخلفي المتطرف من خزانة الثلاجة بدلاً من وضعها في المقدمة. بعيداً عن الأنظار والفكر!

جربي وصفات جديدة: اجعلي كل وجبة لذيذة ومثيرة بتجربة وصفات جديدة. كلما استمتعت بطعامك، قل شعورك بالجوع.

البدائل الصحية: تأكدي من استبدال الأطعمة غير الصحية بخيارات صحية قدر الإمكان. إذا كنت تشتهين الحلوى أو الكعك، فتناولي فاكهة. عندما تشتهين المشروبات، اشربي ماء الجير الطازج أو ماء جوز الهند بدلاً من المشروبات التي تحتوي على الكافيين. يمكنك اختيار الشوكولاته الداكنة بدلاً من شوكولاته الحليب.

احصلي على متطلبات الأحماض الدهنية الأساسية: يُعتقد أن زيت الكتان أو مكملات زيت السمك تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشكل كبير.

احتفظي بدفتر لرغباتك: لاحظي تفاصيل جميع رغباتك، ما الذي تتوقين إليه، ومتى تريدينه، وكيف تعاملت معه. ستساعدك هذه المجلة المخصصة في مراقبة نفسك وتتبع رغباتك.

الوحم في الحمل والمخاطر المصاحبة للأم والطفل