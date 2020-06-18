نصائح لبشرة خالية من الشيخوخة عند الرجال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال طبيب للأمراض الجلدية إن بشرة الرجل تحتاج إلى عناية خاصة؛ نظرا لاختلاف طبيعتها عن طبيعة بشرة المرأة ، مقدماً نصائح تحميها من الشيخوخة.



وأوضح الدكتور كريستوف ليبيش طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن بشرة الرجل أكثر صلابة وسُمكا وتماسكا من بشرة المرأة، كما أنها تحتوي على المزيد من الغدد الدهنية، وبالتالي فهي أكثر دهنية من بشرة النساء.

وبالإضافة إلى ذلك يكون الأُس الهيدروجيني pH أقل، ومن ثم تكون البشرة أكثر حمضية.

وتمتاز بشرة الرجل بأنها مشدودة أكثر من بشرة المرأة لاحتوائها على المزيد من الكولاجين، ولكنها تميل أيضا للشوائب والبثور.

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لذا ينصح ليبيش باستخدام مستحضرات العناية المخصصة لبشرة الرجل؛ كونها متوائمة مع طبيعتها واحتياجاتها، فهي عادة ما تحتوي على دهون أقل مقارنة بمستحضرات العناية المخصصة لبشرة المرأة.

وفيما يتعلق بالمواد الفعالة ينصح الطبيب الألماني باستخدام المستحضرات المحتوية على حمض الهيالورونيك وفيتامين C والإنزيم المساعد Q10؛ حيث تعمل هذه المواد على حماية البشرة من الشيخوخة.

وأشار ليبيش إلى أن مظاهر الشيخوخة تظهر على بشرة الرجل بدءا من عمر 35 عاما، موصيا بالبدء في محاربة شيخوخة البشرة اعتبارا من عمر 25 عاما.