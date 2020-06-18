البطيخ.. سر جديد في مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت خبيرة تغذية إن البطيخ يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ حيث إنه يساعد على حرق الدهون والتمتع بالرشاقة، وتقوية جهاز المناعة في وقت يحتاجه جسم الإنسان لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أولريكه بيكلمان عضو المؤسسة الألمانية للزراعة والتغذية أن 100 جرام من البطيخ تحتوي على 38 سعرا حراريا فقط؛ نظرا لأن الماء يشكل نسبة تصل إلى 90% من البطيخ.

وبفضل محتواه العالي من الماء يمتاز البطيخ بتأثير مدر للبول، ومن ثم فهو يعمل على تنظيف الكلى، وبالتالي تنشيط عملية الأيض والمساعدة في حرق الدهون.

ويشتمل البطيخ أيضا على الحمض الأميني "سيترولين"، والذي يساعد على حرق الدهون.

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كما يعد البطيخ كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث أنه غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ويساعد على شد النسيج الضام، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة. ويشتمل البطيخ أيضا على فيتامين A وفيتامين B6 والبوتاسيوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر البطيخ بمادة "ليكوبين" المضادة للأكسدة، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة.

ويوصى الأطباء بالإكثار من تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين c لتوقيتها المناعة بما يساعد على مواجهة فيروس كورونا.