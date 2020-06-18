شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مضاعفات وتندبات برأس بريطانى نتيجة زراعة شعر فاشلة فى عيادة بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شاب بريطاني لعملية فاشلة لزراعة الشعر بتركيا أدت إلى إصابته بمضاعفات ومشاكل كبيرة، حيث أصيبت رأسه ببقع صلعاء وتندبات كثيرة بفروة الرأس بالرغم من دفعه مبلغ 1250 جنيهًا إسترلينيًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية كان لوك هورسفيلد ، 26 عامًا ، وهو فني تكنولوجيا معلومات من برادفورد ، قلقًا بشأن بدء ظهور مناطق بشعر خفيف في رأسه، ووجد عيادة في تركيا ستقوم بإجراء عملية زرع لنصف الشعر، وبعد أشهر من ست ساعات من العملية التي خضع لها في مركز عيادة في إسطنبول فوجئ الشاب بالنتيجة لتلك العمليات الفاشلة وهى ندوب وبقع صلعاء وفشل شعره في النمو.

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وأكد الشاب البريطاني أخذوا العديد من الوحدات الجرابية من مؤخرة رأسه أثناء العملية مما تركه أدى الى عدم نمو شعره من جديد وحدوث ندبات خطيرة في رأسه.





الإجراء المعروف باسم استخراج وحدة جرابية ، يرى بصيلات الشعر تتم إزالتها من جانب وخلف فروة رأس المريض وحقنها في الأمام حيث يحدث الصلع.

وأوضح الشاب البريطاني انه وقع فريسة لإعلانات تلك العيادة التركية على مواقع الإنترنت التي توهم ضحاياها بنتائج بنتائج فعالة ومرضية ' للرجال الذين يعانون من ترقق الشعر ووعد بإعادة نمو خط الشعر، وحذر الشاب البريطانى الأشخاص الذين يفكرون في الخضوع لعمليات زراعه الشعر بإجراء أبحاثهم بشكل صحيح قبل الخضوع للعلاج.