معلومات عن فوائد صحية غير متوقعة لـ"زيت الزيتون"

من المعروف، منذ فترة طويلة، أن زيت الزيتون مفيد جدا للصحة، ولكن هناك فوائد صحية خفية له يمكن للبعض عدم معرفتها .

يمكن لزيت الزيتون، على سبيل المثال، أن يساعد في أمراض اللثة، ويوقف النزيف، ولا يقوي الأسنان فحسب بل يجعلها أكثر بياضا إلى حد ما.

كما يمكن للمدخنين أن يدهنوا شفاههم بزيت الزيتون، حيث أن ذلك سيساعد في تحسين اللون ويقلل إلى حد ما من الآثار السلبية للمواد الضارة الموجودة في السجائر.

ويحفز زيت الزيتون عملية الأيض، مما يسمح بالحد من تطور أمراض خطيرة للغاية، منها مختلف أنواع الأورام، كما يساعد على التخلص من انتفاخ البطن.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزيت الزيتون أن يساعد في التخلص من الهالات تحت العينين (يجب وضعه في مكان الهالات وليس تناوله) والتخلص من الصداع وحل مشاكل النوم.

يمكن أن يساعد أيضًا في علاج التهاب المفاصل والتهاب الشعب الهوائية وبعض أمراض الكلى والقلب، وفق موقع "actualnews"، وبشكل عام، فإن زيت الزيتون له تأثير مفيد على الجسم كله ويساهم في تعزيز المناعة.

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