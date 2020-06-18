6 فوائد لمضغ القرنفل على الريق

لا يختلف اثنان على ما يحتويه القرنفل من عناصر غذائية مهمة مثل فيتاميني سي وك والألياف الصحية، مما يساعد على الحفاظ على الصحة وتقوية المناعة.



ويعد تناول القرنفل على الريق ذو فوائد متعددة، حيث أنه يحتوي على فوائد طبية تساعد على علاج الالتهابات والحماية من الإصابة بمرض السكري.

وتتمثل فوائد مضغ القرنفل على الريق فيما يلي:

تقوية الجهاز المناعي:

القرنفل من الأعشاب المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ومضغه على الريق يوميا يساعد على تقوية الجهاز المناعي مما يساعد على التقليل من الالتهابات، ومقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية مما يقي من الإصابة بالأمراض المختلفة.

التقليل من الحموضة:

ويحظة القرنفل بأهمية مميزة للصحة لكونه يساعد على تعزيز الجهاز الهضمي، حيث يزيد من إنتاج اللعاب، وهذا بدوره يقلل من تقلص العضلات بالجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم مما يساعد على التقليل من الحموضة.

Advertisements

التخفيف من ألم الأسنان:

يعاني كثيرون من مشكلات بالأسنان مثل الالتهابات والألم الناتج عن التسوس، ويمكن التقليل من حدة الألم من خلال مضغ بعض من القرنفل؛ إذ يضم الأوجينول، وهو من المطهرات الطبيعية التي تحمي اللثة والأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

التقليل من الشهية:

القرنفل يقلل كذلك من الشعور بالجوع لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ويعتبر مهما للمساعدة على إنقاص الوزن الزائد، وعند تناوله بين الوجبات أيضا فإنه يقلل من الشهية.

حماية الجهاز التنفسي:



يساعد على حماية الجهاز التنفسي، لكونه يقي من العدوى الفيروسية والبكتيرية المسببة لنزلات البرد والأنفلونزا، والوقاية من التهاب الشعب الهوائية، وهنا يمكن مضغه أو غليه ثم تناوله.

تنظيم السكر بالدم:

يحتوي القرنفل على المنجنيز الذي له دور قوي في تنظيم معدل السكر بالدم، كما يعزز الأنسولين بالجسم، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر، ولهذا ينصح بتناوله لمرضى السكري.