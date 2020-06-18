شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: «أدوية شائعة» تزيد خطر وفاة المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد باحثون من كورويا الجنوبية في دراسة جديدة أن المصاب كورونا يُصبح أكثر عرضة للوفاة بنسبة 65%، عند علاجه بواسطة الأسبرين، وأنواع معينة من مسكنات الألم المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين، والنابروكسين.

وتعتبر مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية شائعة ويمكن شراءها من الصيدليات دون وصفة طبية، وتستخدم هذه الأدوية غالباً لتخفيف الصداع، وألم العضلات، والإنفلونزا، والتهاب المفاصل.

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وحلّل الباحثون في جامعة سونجكيونكوان في سيول بيانات 1824 مصاباً بكورونا من الذين يعالجون في المستشفيات، فوجدوا أن الذين حصلوا على وصفة طبية لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في الأيام السبعة التي سبقت الانضمام إلى الدراسة، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا.

واعتبر الباحثون أن هدف الدراسة هو التأكيد أن مضادات الالتهاب “يجب أن تستخدم بحذر” مع المصابين بكورونا، ودعوا لمزيد من التجارب لإثبات الصلة، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولبيت هذه أول مرة تشير فيها الأبحاث إلى رابط محتمل بين تدهور حالة المصابين وهذه الوصفات الطبية، لكن هيئة الصحة البريطانية قالت سابقاً إنه لا يوجد “دليل واضح” على أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، خطيرة.