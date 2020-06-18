منذ تفشي كورونا.. 445 ألف وفاة و8 ملايين إصابة حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 445 ألفاً و213 شخصاً حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق آخر إحصائية لوكالة الأنباء الفرنسية.



وسُجلت رسميا أكثر من 8 ملايين و269 ألفاً و170 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، بينما تعافى 3 ملايين و785 ألفاً و500 شخص على الأقل.

ومنذ التعداد الذي أجري في اليوم السابق، سجلت 6 آلاف و809 وفيّات جديدة و174 ألفاً و309 إصابات إضافية حول العالم.

والدول التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الهند حيث بلغ عدد الوفيّات الجديدة 2003 والبرازيل 1282 والمكسيك (730).

بدورها، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، تسجيل ‭‭27975‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و‭‭132‬‬ ألف و321 إصابة بينما زاد عدد الوفيات 722 حالة إلى 116862.

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فيما سجلت البرازيل الخميس 32188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1269 حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية فإن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 955377 إصابة مؤكدة, فيما زاد عدد إجمالي حالات الوفيات إلى 46510 حالة وفاة, وهو أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.

وما بين هذا وذك، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في خطاب تلفزيوني أن بلاده ستخفف من قواعد الإغلاق لتسمح بإعادة فتح المطاعم وخدمات الفنادق ومراكز المؤتمرات.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، فإن حكومة جنوب أفريقيا ستسمح باستئناف العمل في دور السينما وصالات القمار وصالونات التجميل.

ومن المقرر أن يتم السماح للأعمال التجارية بإعادة الفتح مع مراعاة البروتوكولات الصحية الصارمة.