شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البروتين فى نظامك الغذائى منها حرق الدهون وتقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروتين هو عنصر غذائي مهم يلعب دورًا رئيسيًا في الجسم بأكمله، إنه يصنع الهرمونات والإنزيمات، بينما يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة العضلات والعظام والدم والشعر والأظافر يساعد البروتين على بناء وإصلاح وصيانة الأنسجة، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة، وزيادة حرق الدهون وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وفقاً لموقع theactivetimes.

فوائد البروتين

فوائد البروتين عديدة ونحتاج جميعًا إلى كميات مختلفة من البروتين وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الاستهلاك الموصى به من البروتين للبالغين الذين يكونون في متوسط ​​النشاط والوزن هو 49 جم في اليوم للنساء و 56 جم في اليوم للرجال.

بعض أفضل مصادر البروتين تشمل الحليب والبيض واللبن والفول ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استهلاكه في شكل مكمل غذائي.

وإليكم فوائد البروتين

بناء العضلات

أثبتت الدراسات أن شرب مخفوق البروتين مباشرة بعد التمرين يحسن كتلة العضلات.

تعزيز نظام المناعة لديك

يتكون جهاز المناعة الخاص بك من البروتينات، فإنه يحتاج إلى تخليق البروتين الجديد للعمل إذا لم تحصل على ما يكفي منه، فسوف يضعف نظام المناعة لديك، يجب أن تستهلك النساء البالغات 49 جرامًا من البروتين يوميًا ويجب أن يستهلك الرجال البالغون 56 جرامًا.

يساعد على تخفيف آلام العضلات

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أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يوجه جسمك بشكل طبيعي الطاقة والأحماض الأمينية لدعم تقلصات العضلات وليس تخليق البروتين بعد التمرين، تمر العضلات بمرحلة التعافي.

ومرحلة الشفاء هي عندما يتم إصلاح العضلات يتم استخدام الطاقة والأحماض الأمينية في تخليق البروتين، مما يساعد على إصلاح العضلات.

جرب شرب مخفوق البروتين أو إضافة المكسرات إلى نظامك الغذائي لتخفيف ألم العضلات بعد التمرين.

زيادة حرق الدهون

وقد ثبت أن البروتينات الغذائية تزيد من عملية التمثيل الغذائي أو عملية الأيض وحرق الدهون فهو يساعد على زيادة كتلة عضلاتك ، مما يؤدي في النهاية إلى بدء عملية التمثيل الغذائي وتحسين حرق السعرات الحرارية.

فقدان الوزن والشعور بالشبع

أثبت البروتين أنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى استهلاك أقل للطعام إن الحصول على بروتين كافٍ يأتي من طعامك يؤدي إلى حرق الدهون.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

تناول مصادر صحية من البروتين مثل المكسرات والأسماك والفاصوليا، وتأكد من تخطي اللحوم المصنعة وتظهر الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية والدهون غير المشبعة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب.