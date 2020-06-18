شكرا لقرائتكم خبر عن من الفلوس لحلل المطبخ.. اعرف مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن ينتشر فيروس كورونا بطرق مختلفة من خلال قطرات الجهاز التنفسي عندما يتحدث شخص مصاب بالفيروس أو يسعل أو يعطس، وكذلك قد تصاب به إذا لمست فمك أو أنفك أو عينيك بعد لمس سطح به الفيروس، في هذا التقرير نتعرف على كم من الوقت يعيش الفيروس التاجي على الأسطح المختلفة، وفقاً healthline.

إلى متى يعيش فيروس كورونا على الأسطح المختلفة ؟

لا يزال البحث جاريا لمعرفة الكثير عن فيروس كورونا، بما في ذلك المدة التي يمكن أن يعيشها على الأسطح المختلفة وحتى الآن، تم نشر دراستين حول هذا الموضوع.

نشرت الدراسة الأولى في مجلة نيو إنجلاند الطبية (NEJM) والدراسة الثانية تم نشرها في مجلة لانسيت البريطانية.

في كلتا الدراستين، تم تحضين الأسطح التي تم تطبيق الفيروس عليها في درجة حرارة الغرفة، تم جمع العينات على فترات زمنية مختلفة، والتي تم استخدامها بعد ذلك لحساب كمية الفيروس القابل للحياة.

بلاستيك

العديد من الأشياء التي نستخدمها كل يوم مصنوعة من البلاستيك منها: تغليف الطعام، زجاجات المياه وحاويات الحليب، بطاقات الائتمان، أجهزة التحكم عن بعد ، مفاتيح الإضاءة، لوحات مفاتيح الكمبيوتر والماوس، أزرار أجهزة الصراف الآلي، ألعاب الأطفال.

اكتشفت دراسة مجلة NEJM أن مدة بقاء الفيروس على البلاستيك تصل إلى 3 أيام، ومع ذلك، وجد الباحثون في دراسة لانسيت أنه يمكنهم اكتشاف الفيروس على البلاستيك لمدة أطول حتى 7 أيام.

المعدن

يستخدم المعدن في مجموعة متنوعة من الأشياء التي نستخدمها كل يوم، بعض المعادن الأكثر شيوعًا تشمل الفولاذ المقاوم للصدأ "الأستانلس ستيل والنحاس مثل: مقبض الباب، الثلاجات، درابزين معدني، مفاتيح، أدوات المائدة، عملات معدنية، أدوات المطبخ.

وفي حين أن مقالة NEJM وجدت أنه لا يمكن الكشف عن أي فيروس على الأستانلس ستيل بعد 3 أيام ، اكتشف الباحثون في مقالة Lancet فيروس كورونا على أسطح الأستانلس ستيل لمدة تصل إلى 7 أيام.

قيم الباحثون في مقالة NEJM أيضًا الاستقرار الفيروسي على الأسطح النحاسية.

كان الفيروس أقل ثباتًا على النحاس، مع عدم اكتشاف فيروس قابل للحياة بعد 4 ساعات فقط.

الورق

تتضمن بعض الأمثلة على المنتجات الورقية الشائعة ما يلي: نقود ورقية، المجلات والصحف، مناديل ورقية، ورق الحمام.

وجدت دراسة لانسيت أنه لا يمكن العثور على فيروس على ورق الطباعة أو المناديل الورقية بعد 3 ساعات، ومع ذلك ، يمكن الكشف عن الفيروس على النقود الورقية لمدة تصل إلى 4 أيام.

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الزجاج

تتضمن بعض الأمثلة على الأشياء الزجاجية التي نلمسها كل يوم ما يلي:شبابيك، المرايا، أكواب، شاشات للتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

وجدت مقالة لانسيت أنه لا يمكن الكشف عن أي فيروس على الأسطح الزجاجية بعد 4 أيام.

الورق المقوى

تتضمن بعض أسطح الورق المقوى التي قد تتلامس معها أشياء مثل تغليف الطعام وصناديق الشحن.

وجدت دراسة NEJM أنه لا يمكن الكشف عن أي فيروس على الورق المقوى بعد 24 ساعة.

الخشب

الأشياء الخشبية التي نجدها في منازلنا غالبًا ما تكون أشياء مثل الطاولات والأثاث والرفوف ووجد الباحثون في مقالة Lancet أنه لا يمكن اكتشاف فيروس قابل للحياة من الأسطح الخشبية بعد يومين.

الملابس والأحذية والأرضيات

كما تم اختبار استقرار كورونا على القماش في مقالة لانسيت وتم العثور على أنه لا يمكن أن يعيش كورونا على القماش بعد يومين.

بشكل عام، ربما لا يكون من الضروري غسل ملابسك بعد كل مرة تخرج فيها ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من الحفاظ على مسافة جسدية مناسبة عن الآخرين، أو إذا سعل شخص ما أو عطس بالقرب منك، فمن الجيد أن تغسل ملابسك.

قامت دراسة في الأمراض المعدية الناشئة بتقييم أي الأسطح في المستشفى كانت إيجابية لـكورونا وتم العثور على عدد كبير من الإيجابيات من عينات الأرضيات كما أن نصف العينات المأخوذة من أحذية العاملين في وحدة العناية المركزة كانت إيجابية أيضًا.

من غير المعروف إلى متى يمكن أن يستمر كورونا على الأرضيات والأحذية.

إذا كنت قلقًا بشأن ذلك، ففكر في إزالة حذائك من باب منزلك بمجرد وصولك إلى المنزل يمكنك أيضًا مسح نعل حذائك باستخدام مناديل معقمة بعد الخروج.

وذكرت أخصائية الأمراض المعدية ماري إي شميدت هافبوست، أن فيروس كورونا قد يكون قادرًا على العيش على الأحذية لمدة خمسة أيام أو أكثر، بناءً على الدراسات التي أجريت على مواد مشابهة لتلك المستخدمة في الأحذية.

هل يمكن أن تؤثر درجة الحرارة والرطوبة على الفيروس؟

يمكن أن تتأثر الفيروسات بالتأكيد بعوامل مثل درجة الحرارة والرطوبة وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن معظم الفيروسات التاجية المصدر البقاء على قيد الحياة لفترة أقصر عند ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة.