76 متطوعا يضعون روسيا على طريق أول لقاح لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت روسيا، الأربعاء، تجارب سريرية لأول نموذجين للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مجموعتين تضم كل واحدة 38 متطوعاً.
وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن التجارب السريرية للقاحين ضد وباء "كوفيد-19" بدأت في 17 يونيو/حزيران.
وذكرت الوزارة في بيان أنها أجازت هذه التجارب التي يجريها أحد معاهدها هو مركز "نيكولاي جماليا" للبحوث في علم الأوبئة والأحياء المجهري.
وأضافت أن أحد النموذجين "سائل" في حين أن الثاني "مجمد" دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة اللقاحين أو تركيبتهما.
وبعد تلقيحهم سيوضع المتطوعون الـ76 في العزل لمدة 28 يوماً وستتم مراقبة حالتهم الصحية وسيخضعون لفحوص لتقييم مستوى مناعتهم والآثار الجانبية المحتملة.
واعتباراً من أبريل/نيسان حددت روسيا هدفاً لها بإجراء أول التجارب للقاحات بشرية اعتباراً من يونيو/حزيران، وتعمل عدة مراكز أبحاث على منتجات مختلفة.
وسجلت روسيا حتى الأربعاء 533 ألفاً و300 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و7478 وفاة.
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