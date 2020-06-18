الإمارات: 39 ألف فحص كورونا و676 حالة شفاء

أعلنت الإمارات، الأربعاء، عن إجراء أكثر من 39 ألف فحص جديد، ساهمت في الكشف عن 382 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الحالات إلى 43,364 حالة.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عبدالرحمن بن محمد العويس، من خلال مداخلة تلفزيونية، أن دولة الإمارات وبعد مرور ما يقارب 5 أشهر من اكتشاف أول حالة لمرض كوفيد 19 استطاعت أن تكون نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتثبت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها الوطنية في الصف الأول، وبالتزام شعبها وتعاونهم مع مختلف الإجراءات والقرارات الاحترازية.



وأشار إلى تمكن الإمارات من أن تحتل المركز الأول عالمياً في عدد فحوصات كوفيد 19 للفرد، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ 3 ملايين فحص خلال فترة زمنية قياسية، مؤكداً أن الهدف منذ اليوم الأول لانطلاق الأزمة كان زيادة فحوصات كوفيد19 على مستوى الدولة، والتأكد من إجراء فحوصات يومية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، حيث ارتفع متوسط الفحص اليومي في الإمارات من 25 ألف فحص إلى أكثر من 40 ألف فحص حاليًا.





من جانبها، أعلنت الدكتورة آمنة الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن شفاء 676 حالة جديدة من مرض كوفيد 19 وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 29,537 حالة.

كما تم الإعلان عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد19، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 295 حالة، ليصبح عدد الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 والتي ما زالت تتلقى العلاج بناءً على الأرقام الجديدة 13,532حالة في الدولة، أغلبها حالات أوضاعها الصحية مستقرة.





وأوضحت الشامسي أن حكومة الإمارات مستمرة بتحديث إجراءاتها وقراراتها بناءً على آخر المعطيات والدراسات، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الأطراف، حيث تم الإعلان عن تحديث إجراءات الدخول لمراكز التسوق والجمعيات والسوبرماركت، بالإضافة إلى المطاعم والمنشآت الرياضية، وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق، وذلك من خلال تغيير الحد الأعلى للعمر، والذي حُدد سابقاً بـ 60 عامًا، حيث سيتم اعتباراً من يوم الخميس 18 يونيو السماح بدخول الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 70 عامًا، مع الاستمرار بالسماح بدخول الإطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.

أما الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، فأشارت إلى الظروف الجديدة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الأنشطة والأعمال في معظم القطاعات تفرض علينا أسلوبا ونمط حياة جديد، قائما على أربعة محاور أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار في الفترة الحالية، وهي:

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1. الاستمرار في الوقاية من خطر الإصابة بالعدوى، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية.

2. تقوية الجسم وتعزيز المناعة الصحية، من خلال تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بصورة دورية.

3. تعزيز الوعي الصحي، والاطلاع المستمر على كافة الإجراءات الوقاية ومستجداتها، والنصائح التي يتم تقديمها من مختلف الجهات الصحية.

4. المتابعة الطبية المستمرة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة السكري أو الأمراض ذات العلاقة بالرئة أو القلب.

وأوضحت الدكتورة فريدة أنه يمكن استخدام الكمامات القماشية في حال عدم توفر الكمامات الجراحية، ويُفضل أن تكون مصنوعة من القطن، وتتكون من أكثر طبقة، مع التأكد من غسلها بعد كل استخدام.





وردا على سؤال بخصوص احتمالية الإصابة بمرض كوفيد 19 نتيجة انتقال الفيروس عن طريق التوصيل المنزلي للبضائع أو الأطعمة، أشارت إلى أن المعروف والمثبت علميًا أن مرض كوفيد 19 ينتقل بشكل رئيسي عن طريق الاتصال المباشر من شخص لآخر، واحتمالات نقله من خلال لمس الأسطح قليلة، لذا من الوارد أن ينتقل من خلال الأكياس أو العلب المغلفة خلال التوصيل، الأمر الذي يحتم اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل تجنب الاتصال المباشر عند التوصيل، والتأكد من تنظيف اليدين، والتخلص من الأكياس والعلب وغيرها.

أما بخصوص احتمالية انتقال عدوى كوفيد 19 بواسطة الأحذية، فأكدت الدكتورة فريدة الحوسني أن الاحتمال ضعيف جداً، ويمكن كإجراء احترازي في المنازل التي يتواجد فيها أطفال رضع أو صغار سن، والذين قد يحبون أو يلعبون على الأرض تعقيم الأسطح بصورة مستمرة، وخلع الأحذية وتركها عند مدخل المنزل.