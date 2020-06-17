أهمية تمارين الأنف بعد عملية التجميل

أصبحت عمليات تجميل الأنف هي الأكثر رواجًا مؤخرًا بين النساء، وهي عملية بسيطة تهدف لإعادة تشكيل مظهر الأنف للحصول على أنف متناسق وصغير أو لإزالة الحاجز الأنفي، ويعتمد نجاح عملية تجميل الأنف بشكل كبير على الالتزام بتعليمات الطبيب بعد الجراحة، وينصح جراحو التجميل بممارسة بعض تمارين الأنف بعد عملية التجميل، والتي تشمل تدليك الأنف والضغط على العظام للحفاظ على مظهر الأنف الجديد، وتسريع عملية الشفاء، وفيما يلي سنخبركِ بكيفية عمل تمارين الأنف بعد عملية التجميل وأهميتها.

كيفية عمل تمارين الأنف بعد عملية التجميل يجب البدء في عمل تمارين الأنف بعد إزالة الجبيرة مدة ستة إلى ثمانية أسابيع، وهو الوقت الذي تحتاجه العظام لتلتئم من جديد، ويمكنكِ ممارسة تمارين الأنف بعد عملية التجميل بالخطوات التالية: اضغطي على الأنف باستخدام إصبعي الإبهام في منطقة الثلث العلوي من الأنف، ومن المهم عدم الضغط على منطقة جسر الأنف فوق السهم الأحمر بالصورة، فالضغط على هذه المنطقة قد يسبب دفع عظام الأنف إلى الخارج دون قصد. استمري بالضغط لمدة عشر ثوانِ إلى دقيقة واحدة، وكرري التمرين 20 إلى 30 مرة طوال اليوم. يجب وضع بعض الأمور في اعتبارك في أثناء ممارسة التمرين، أهمها: رغم أنه يمكنكِ الضغط على الأنف باستخدام أي إصبعين، فيُفضل الضغط باستخدام الإبهام، لأن حجمه أكبر، ما يساعد في الضغط على مساحة أكبر. يجب الضغط بنفس القوة على جانبي الأنف، وعدم الضغط على جانب بقوة أكبر من الجانب الثاني لتندمج العظام بشكل متساوٍ. عند الضغط على الأنف، يُنصح بالضغط بقوة كافية لإثارة قدر من الألم، فإذا لم تضغطي بقوة كافية فقد لا يفيد التمرين في إبقاء العظام في موضعها الجديد، لذا الضغط مهم حتى تشعري بالألم مع البقاء ثابتة على هذا الوضع لمدة دقيقة. يجب ممارسة هذا التمرين أمام المرآة، كي يمكنكِ القيام بالخطوات بشكل صحيح، وتستطيعين وضع الإبهام في نفس المكان على جانبي الأنف. وأخيرًا، يجب عمل التمارين التي ينصح بها الطبيب الذي أجرى الجراحة فقط، والالتزام بها للمدة التي يقررها بحسب حالتك.

فوائد مساج الأنف بعد عملية التجميل ينصح الأطباء بعد إجراء عملية تجميل الأنف بعمل تمارين الأنف كجزء أساسي من تعليمات ما بعد الجراحة، وتتضمن تدليك عظام الأنف والضغط عليها، ويساعد تدليك الأنف في زيادة تحديد الأنف خلال فترة التعافي، فعندما يُعاد تشكيل عظام الأنف تُوضع الجبيرة الأنفية لإبقاء العظام في وضعها الجديد، وعادةً ما تُزال الجبيرة الأنفية خلال خمسة إلى ستة أيام من الجراحة. في معظم الحالات، تكون عظام الأنف في وضعٍ جيد في موقعها الجديد، ومع ذلك بعد قطع العظام وتحريكها بالكامل، فإنها لا تزال أيضًا متحركة بعد الجراحة، وبمجرد إزالة الجبيرة، فإن عظام الأنف لديها القدرة على التحرك أو الانحراف خارج الموضع المطلوب لتعود لوضعها الأصلي، ويمكن أن يحدث هذا الانحراف في أي وقت بين إزالة الجبيرة وحتى ستة إلى ثمانية أسابيع بعد الجراحة، لذا من المهم تدليك الأنف وممارسة تمارين الأنف بعد الجراحة، للأسباب التالية: تجنب انحراف العظام: كما ذكرنا، يساعد تدليك الأنف بعد عملية التجميل في إبقاء العظام في موضعها الجديد، ومنع انحرافها قبل أن تندمج وتثبت في مكانها. تحسين نتائج الجراحة: من خلال زيادة تحديد الأنف وتنحيفها لأنها في مرحلة الالتئام، فيساعد التدليك في الضغط على العظام لتندمج بشكل أصغر. التخلص من التورم: وهو أحد أعراض عملية تجميل الأنف الشائعة، ويساعد التدليك في تقليل التورم والكدمة بعد الجراحة عن طريق منع الدم والسوائل من التجمع في المناطق حول الجرح. تفتيت النسيج الندبي: تندُب الجلد هو رد فعل طبيعي من الجسم بعد الجراحة لتسريع التئام الجرح، إذ يُنتج الجسم طبقات سميكة من الألياف والكولاجين لإغلاق الجرح فتظهر ندبات الوجه، وإذا كان جلدك سميكًا بشكل خاص، فقد يكون هناك نسيج ندبي مفرط يتراكم بمرور الوقت، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم حصولك على النتيجة المرجوة من الجراحة، كما قد يعيق التنفس، ويؤدي تدليك الأنف بعد الجراحة إلى تفتيت النسيج الندبي الليفي السميك، ما يجعله أقل سمكًا، بالإضافة إلى فتح الممرات الأنفية للتنفس بسهولة. وأخيرًا، يجب عزيزتي ممارسة تمارين الأنف بعد عملية التجميل، لتسريع عملية الالتئام والحفاظ على نتائج الجراحة، واحرصي على الالتزام بإرشادات ما بعد الجراحة، وممارسة التمارين التي ينصح بها الطبيب فقط.

قبل أن تختاري إجراء عملية تجميل لأي جزء من جسمك ينبغي عليك أن تقرئي كل شيء عن هذه العملية وأفضل الأماكن التي تجرى بها، يمكنك معرفة كل ما تحتاجين من معلومات في تجميل.

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