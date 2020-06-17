4 عادات خاطة لها آثار عسكية على صحة الجسم أثناء "الدايت"

يعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن، الذي يسبب لهم الكثير من المشاكل، ولذلك يسعون إلى اتباع حمية غذائية للتخلص من الوزن الزائد، لكن بعض الأخطاء ربما تجعل ضررها على الصحة أكبر، وفي هذا الصدد حذر موقع "ويب إم دي" الأمريكي من أن بعض العادات الخاطئة ربما يكون لها آثار عسكية على صحتك أثناء اتباع حمية غذائية (دايت)، مشيرا إلى أهمية اتباع نظام منضبط لخسارة الوزن دون التأثير على حجم الفيتامينات والمعادن، التي يحتاجها الجسم.

1- مشروبات التخسيس

تعد مشروبات التخسيس من أشهر طرق خسارة الوزن، ويطلق عليها "الديتوكس"، لكن الاعتماد عليها وإهمال تناول أطعمة أخرى، قد يسبب العديد من الأضرار نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن من الجسم، حيث يتم تحضير مشروبات "الديتوكس" عن طريق خلط الأعشاب الطبيعة أو الخضروات أو الفاكهة مع مكونات المياه بهدف تنشيط الوظائف الحيوية في الجسم وتوفير الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

2- الصودا الدايت

تحتوي الصودا الدايت على نسب مرتفعة من المحليات الصناعية، ورغم أنها منخفضة السعرات حرارية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يتسبب في زيادة الوزن، لأنها تزيد الشعور بالجوع وبالتالي زيادة حاجة الجسم للطعام.

3- الكربوهيدرات

عندما يمتنع الشخص عن تناول الكربوهيدرات بشكل نهائي ربما تحدث نتائج عكسية، لأن الجسم يعتمد عليها في الحصول على الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية، ومع الانقطاع عنها من المؤكد أنك ستشعر بالهبوط والتعب والحاجة إلى تناول المزيد من الأطعمة التي قد تساهم في زيادة الوزن.

4- المكملات الغذائية

في بعض الحالات يتم الاعتماد على تناول المكملات الغذائية باعتبارها مصدرا للفيتامينات والمعادن، التي يفقدها الجسم خلال الحمية الغذائية، لكن الخبراء يحذرون من الإفراط في تناولها لأنها تسبب أضرارا صحية بالغة على جسم الإنسان.

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