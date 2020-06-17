طرق تُساعدك على التزام الحجر الذاتي

مع التزام عامة الناس بالحجر الذاتي الذي فرضه فيروس كورونا، وتسبّب في توقّف العالم. المدارس والمتاجر والنوادي الرياضية والمطاعم والمسابح مغلقة. وهو ما يجعلك تقضين الكثير من الوقت في المنزل. ولكن بدلاً من الجلوس طوال اليوم أمام التلفاز لمشاهدة برامجك المفضّلة على Netflix أو لمتابعة الأخبار، هناك الكثير من الطرق الإبداعية لقضاء وقت الفراغ الذي فُرض عليك.

تقول سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية إنه بفضل التطورات التكنولوجية، باتت إجراءات العزل، أمراً سهلاً ومريحاً مع إمكانية العمل من المنزل والحصول على التشخيص الطبي عن بُعد وممارسة الرياضة عبر التطبيقات أو الأجهزة الموصولة ووسائل الترفيه بالبث التدفقي.

هذه طرق تساعدك على التزام الحجر الذاتي وتعزز مهاراتك:



- قراءة الكتب المركونة في المكتبة منذ سنوات



بدلاً من إضاعة وقت في مشاهدة البرامج التلفزيونية، ابحثي عن رواية سبق أن اشتريتها ولم يتنسنّ لك الوقت لقراءتها. غالباً ما نلوم الوقت وضغوطات الحياة اليومية على عدم السماح لنا بالتمتّع بقراءة الكتب والروايات. حسنًا، ها أنت اليوم في المنزل محجوزة في المنزل لفترة طويلة ولديك الكثير من الوقت للقراءة! إنه الوقت المثالي لاكتشاف قصص وروايات جديدة والاستفادة من هذا الوقت الصعب بطريقة مفيدة.



تنظيف وتوضيب المنزل



استخدمي وقت فراغك هذا لتنظيف الغرف بدقة والقضاء على كل الجراثيم والميكروبات في جميع أنحاء المنزل. إنها طريقة رائعة للتعويض عن التمارين التي لم تتمكّني من ممارستها في صالة الألعاب الرياضية أو النادي. وبمجرد الانتهاء من تنظيف الشقة جيداً، تخلصي من كل الثياب والأغراض التي لا تحتاجينها مثل الملابس والكتب الارشادية وأدوات المطبخ غير الضرورية.



الاتصال بأفراد العائلة والأصدقاء



الطريقة الأسلم للتواصل مع الآخرين في هذه الفترة هي من خلال الدردشة على الهاتف. اتصلي بخالاتك وعمّاتك، وبنات عمومك، أو أشقائك أو أصدقائك القدامى الذين لم تتمكّني من التواصل معهم منذ فترة طويلة من الوقت. بالطبع، في أوقات الوباء نتحدث إلى أقرب أقربائنا، ولكن هناك أيضاً أفراد العائلة والأصدقاء الذين نراهم فقط في المناسبات. لذلك، فالآن هو الوقت المثالي لإعادة الاتصال بهم والاطمئنان عنهم.

تعلّم مهارة جديدة

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يمكنك الاستفادة من هذه الفترة لتعلّم مهارات جديدة. يمكنك الحصول على العديد من التعليمات أو متابعة الدروس حول أي موضوع تقريباً على الإنترنت أو YouTube. على سبيل المثال، يمكنك استغلال وقتك لتعلم مفردات جديدة في اللغة الإسبانية أو الفرنسية أو الإيطالية، أو التدرّب على ممارسة فن التأمل.



الأفلام الوثائقية



إذا كنتِ لا تستمتعين بالقراءة فيمكنك تعلم شيء جديد من خلال مشاهدة العشرات من الأفلام الوثائقية عبر الإنترنت، حيث تحوي خدمات البث مثل نتفليكس وHulu وAmazon Prime وغيرها على مجموعات كبيرة من الأفلام الوثائقية، لكن يُعد قسم الأفلام الوثائقية على نتفليكس مكاناً ممتازاً للبدء، فما تجدينه هناك من المحتمل أن يبقيك منشغلة لأيام.



الدورات التدريبية



التزامك بالحجر الصحي الذاتي الذي يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا يعتبر الوقت المثالي لبدء دورة عبر الإنترنت؛ لأنها تتطلب الوقت والجهد، حيث يمكنك اختيار أي شيء تهتمين به، من كيفية استخدام الفوتوشوب إلى تعلم لغة جديدة أو دراسة الفلسفة حتى، ويمكنك الحصول على دورات تدريبية مختلفة من خلال زيارة قسم عروض التسوق في موقعنا، أو يمكنك زيارة متجرنا.



اللياقة البدنية

إذا كنتِ في العادة تذهبين إلى صالة الألعاب الرياضية للمحافظة على لياقتك البدنية، فيمكنك اليوم خلال التزامك بالحجر الصحي المنزلي من تكرار تمارينك الرياضية المنتظمة في المنزل، أو يمكنك الاطلاع على أبرز المواقع العالمية التي تقدم دروساً للمحافظة على لياقتك البدنية من المنزل.

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