شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى يجب عمل فحوصات القلب قبل إجراء عملية جراحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الأطباء تقييم قبل إجراء أي عملية جراحية لتقييم حالة المريض، غالبًا ما تحدث هذه الفحوصات قبل أيام أو أسابيع من الجراحة المخطط لها وعادةً ما تنطوي على فحص بدني قد تحصل أيضًا على اختبارات الدم والأشعة السينية ومخطط صدى القلب (ECG) - وهو اختبار سريع وغير مؤلم يسجل النشاط الكهربائي لقلبك، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يكون من الضروري إجراء فحوصات القلب قبل الجراحة، وفقا لموقع "هارفارد هيلث".

قال الدكتور بريندان إيفريت، مدير خدمة القلب العامة للمرضى في بريجهام ببريطانيا ومستشفى النساء في هارفارد: "هذه التقييمات لتقييم فرصك في مواجهة مشكلة تتعلق بالقلب أثناء الجراحة، حيث لا توجد طريقة لضمان أنك لن تعاني من مضاعفات ومع ذلك، فإن المعرفة المسبقة بأي مخاطر تتعلق بالقلب قد تكون لديك تمكن الجراح من الاستعداد بشكل أفضل للمضاعفات المحتملة والحصول على خطة احتياطية متاحة."

في حين أن نتائج الفحص والاختبار مهمة ، إلا أن حوالي 75٪ من التقييم قبل الجراحة يعتمد على كيفية إجابتك على أسئلة الطبيب.

وأوضح الدكتور إيفريت: "إنه بحاجة إلى معرفة كيف تشعر عندما تمارس الرياضة أو تتسلق السلالم، لأن هذه التفاصيل هي دلائل مهمة على صحة قلبك وستوجه باقي التقييم".

يتم إجراء نصف العمليات الجراحية تقريبًا في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، ويتعاطى العديد منهم أدوية لخفض ضغط الدم أو الكولسترول.

يمارس كثيرون تمارين رياضية ومجهود بدني ويشعرون بأنهم بخير، لكن الآخرين قد يشعرون بضيق في التنفس في بعض الأحيان وهؤلاء الأشخاص قد يحتاجون إلى اختبارات إضافية.

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طبيعة الجراحة هي أيضا عامل كبير قد تؤدي بعض العمليات الجراحية الرئيسية، مثل استبدال مفصل الورك، إلى فقدان الدم، وتغيير كمية السائل وموقعه في الجسم.

يمكن أن يتسبب التخدير في حدوث تغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم كل هذه يمكن أن تفرض ضريبة على نظام القلب والأوعية الدموية، وربما تكشف عن أمراض القلب التي لم يتم تشخيصها من قبل.

تشمل العمليات الجراحية الرئيسية الأخرى العمليات في الجمجمة أو العمود الفقري أو الصدر أو البطن واستبدال المفاصل الكبيرة الأخرى ، مثل الركبة أو الكتف.

إذا كان من المقرر إجراء عملية جراحية، فسيكون لديك تقييم ما قبل الجراحة مع طبيبك تأكد من إحضار ما يلي:

-قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى.

-أي نتائج آشعة أو اختبار تتم في مرافق أخرى.

- رقم هاتف الطبيب وأخصائي القلب