صحة ورشاقة

روسيا تعلن استخدام دواء ديكساميثازون لعلاج مرضى كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن استخدام دواء ديكساميثازون لعلاج مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف تقرير لوكالة رويترز نقلا عن وكالة أنباء ريا، أنه أوضح المسئول بوزارة الصحة الروسية سيرجي افدييف اليوم الأربعاء، أن روسيا تستخدم بالفعل ديكساميثازون لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، لكنها لا تعتبره دواء لكل داء ضد كوفيد 19.

أصبح ديكساميثازون، الستيرويد الرخيص والمستخدم على نطاق واسع ، أول دواء يظهر أنه قادر على إنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة في ما قال العلماء إنه إنجاز كبير في جائحة فيروس كورونا.

روسيا

من جانب آخر تتحرك منظمة الصحة العالمية لتحديث مبادئها التوجيهية بشأن علاج المصابين بفيروس كورونا لتعكس نتائج تجربة سريرية أظهرت أن الستيرويد الشائع الرخيص يمكن أن يساعد في إنقاذ المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

Advertisements

ووفقا للتقرير أظهرت نتائج التجارب التي أُعلن عنها أمس الثلاثاء أن الديكساميثازون المستخدم منذ الستينيات لتقليل الالتهاب في أمراض مثل التهاب المفاصل ، خفض معدلات الوفيات بنحو الثلث من بين أكثر المصابين بأمراض فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

602x338_cmsv2_f36e56b7-bec7-5ca3-9002-dd0fa060b51a-4754666

تستهدف الإرشادات السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن علاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد الأطباء وغيرهم من المهنيين الطبيين وتسعى إلى استخدام أحدث البيانات لإبلاغ الأطباء عن أفضل السبل للتعامل مع جميع مراحل المرض ، من الفحص إلى الخروج.

على الرغم من أن نتائج دراسة ديكساميثازون هي نتائج أولية ، إلا أن الباحثين وراء المشروع قالوا إنه يشير إلى أن الدواء يجب أن يصبح على الفور رعاية قياسية في المرضى المصابين بشدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن استخدام دواء ديكساميثازون لعلاج مرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا