شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ألمانية تطلق تجربة بشرية للقاح تجريبى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت منظمة اللقاحات الالمانية اليوم الأربعاء إن شركة CureVac الألمانية غير المدرجة في مجال التكنولوجيا الحيوية ستصبح ثاني شركة تطلق تجارب بشرية على لقاح تجريبي لفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح تقرير لوكاله "رويترز" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية و معهد بول إرليخ ستوافق على اختبار لقاح تجريبي لفيروس كورونا على البشر .

وكانت ألمانيا قد أعلنت استحواذها على حصة في شركة التكنولوجيا الحيوية غير المدرجة كوريفاك التي تعمل على لقاح فيروس كورونا وذلك بقيمة 300 مليون يورو.

يأتي ذلك بعد أن أثارت المحاولات المبلغ عنها من قبل حكومة الولايات المتحدة للحصول على كوريفاك أو أصولها في مارس ردة فعل سياسية في ألمانيا ، وشدت ألمانيا على رفضها ذلك مما يعكس الحساسية بشأن ملكية اثنين من مطوري اللقاحات التاجية في البلاد CureVac و BioNTech .

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وقال وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادي بيتر ألتماير: "إن تقنية CureVac لديها القدرة على تطوير لقاحات جديدة وطرق علاجية يمكن للكثير من الناس الوصول إليها ومتاحة عبر السوق.

كانت شركة CureVac الألمانية المتخصصة في صناعة الأدوية البيولوجية كنت أعلنت من قبل أنها تخطط لبدء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كل من بلجيكا وألمانيا في يونيو.

ويستخدم اللقاح " RNA – mRNA "، وهو الجزىء المطلوب لنسخ DNA (المواد الوراثية) ، لنسخ المعلومات من واحد أو أكثر من الجينا، عن طريق حقن mRNA في جسم المريض ، لكى يتم تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة نفسها.