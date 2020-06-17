لغسل ملابس وأغطية مريض كورونا.. إليك نصائح الصحة العالمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:36 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بدورها، تنشر منظمة الصحة العالمية بين الحين والآخر نصائح عبر منصاتها، لجميع الأفراد كي يستفيدوا منها للتأقلم والتعامل مع الوضع الحالي، ريثما يتوصل الخبراء والعلماء إلى لقاح شاف وعلاج واق.

والجديد اليوم نشرته المنظمة عبر حسابها في تويتر، وتضمّن نصائح لمن كان في بيته مصاب كورونا. ونشرت الصحة تعليمات يجب اتباعها عند غسل ملابس ومناشف وشراشف المصاب بطرق آمنة في المنزل.

الخطوات

ونصحت أن عند البداية، بارتداء قفازات سميكة قبل لمس أشياء المريض، ومن ثم التأكد من غسل أدوات المصاب وحدها دون جمعها مع غيرها.

كما أكدت الصحة على ضرورة عدم لمس ملابس وشراشف ومناشف المصاب بجسدنا أثناء عملية نقلها من غرفته إلى الغسالة.

كذلك وضع الأشياء الملوّثة في وعاء واضح أو كيس مضاد للتسرّب ويحمل إشارة واضحة.

وعلينا أيضا كشط الإفرازات كالبراز أو القيء بأدات صلبة، والتخلص منها فورا في أماكن مخصصة.

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أما عملية الغسيل، فتتم بتشغيل الغسالة على درجة حرارة بين 60 و90 درجة وباستعمال مسحوق الغسيل، أو نقع الشراشف بالماء والصابون داخل برميل كبير، واستخدام عصا للتحريك مع تجنّب الطرطشة.

وفي حال عن القدرة على ذلك، علينا نقع الأشياء بالكلور المخفف مدة 30 دقيقة ثم شطفها بالماء ونشرها بالشمس.

وأخيرا غسل أيدينا جيداً بعد الانتهاء من العملية.

8 ملايين إصابة

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم كان تخطّى ثمانية ملايين شخص، أكثر من نصفهم في أوروبا والولايات المتّحدة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية ليل الاثنين في الساعة 22,00 ت.غ.

ومنذ ظهر وباء كوفيد-19 للمرة الأولى في الصين في ديسمبر سُجّلت 8.000.202 إصابة مؤكّدة مخبرياً بالفيروس، بينها 435.176 وفاة.

فيما بلغ عدد الإصابات في أوروبا، القارّة الأكثر تضرّراً بالوباء، 2.417.902 إصابة (بينها 188.085 وفاة)، وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرّراً بالوباء، 2.110.182 إصابة (بينها 116.081 وفاة).

إلى ذلك تضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم، منذ مايو/أيار الماضي، في حين سُجّلت أكثر من مليون إصابة جديدة بالجائحة خلال الأسبوع الماضي، بحسب فرنس برس.