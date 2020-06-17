الحكم على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات ومصادرة أملاكه بفرنسا في قضية "الإثراء غير المشروع" المزيد

قضت محكمة في باريس، اليوم الأربعاء، بسجن رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية.



كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد (82 عاما) في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.