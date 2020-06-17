الخليج 365الأربعاء 2020/6/17 04:02 م بتوقيت أبوظبي
قضت محكمة في باريس، اليوم الأربعاء، بسجن رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية.
كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد (82 عاما) في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار.
ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات ومصادرة أملاكه بفرنسا في قضية "الإثراء غير المشروع" المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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