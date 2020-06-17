الخليج 365الأربعاء 2020/6/17 03:48 م بتوقيت أبوظبي
صعدت فرنسا موقفها، اليوم الأربعاء، تجاه الأعمال "العدوانية" التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط.
موقف جاء عبر وزارة الجيوش الفرنسية، التي قالت إن سفينة تابعة لها تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية.
وعلى إثر ذلك، نددت الوزارة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي.
ووفق ما ذكرته الوزارة، تعرضت السفينة الفرنسية لثلاث "ومضات إشعاعات رادار" من أحد الزوارق التركية.
واعتبرت فرنسا هذا الأمر، "عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي".
تطورات تأتي في وقت يعقد فيه وزراء الدفاع في دول الحلف اجتماعا الأربعاء.
ومؤخرا نفذت تركيا عمليات تنقيب قرب جزيرة قبرص، ما أثار احتجاجات الدول المجاورة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي هدد أنقرة بعقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تندد بعمل "عدواني" لسفن تركية مؤخرا في المتوسط المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.