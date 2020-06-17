شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم 5 نصائح مهمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر 5 نصائح مهمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “في هذه الأجواء لابد الإكثار من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بالسوائل، والابتعاد عن الخروج في ذروة حرارة الشمس وإن كان لابد فيمكن استخدام المظلة”.

وأضاف: “لابد من ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة الألوان، موصياً بعدم ترك طفلا أبداً في السيارة بمفرده حتى ولو لدقيقتين، مع ضرورة الاستحمام يوميا والاهتمام بنظافة الجلد”.