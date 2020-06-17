شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: عقار "ديكساميثازون"ينقذ حياة مريض 69 عاما مصابا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن عقار ديكساميثازون أنقذ بيتر هيرينج، 69 عامًا المصاب بكورونا ويعاني من مشاكل في التنفس وذلك بعد أن وافقت هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS" على الستيرويد الملقب بـ "أكبر اختراق"، ووجدت أنه قلل من خطر الوفاة، بنسبة تصل إلى 35% في المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس.



احد الناجين من فيروس كورونا

وقالت الصحيفة، إنه تم نقل بيتر هيرينج، 69 عامًا، من إيلي في كامبريدج شاير، إلى مستشفى أدينبروك في أواخر أبريل مصابا بفيروس كورونا، حيث تطوع للمشاركة في تجربة دواء جديدة لعقار "ديكساميثازون"، وهو الستيرويد الرخيص، فقد أصبح "ديكساميثازون"، أول دواء ثبت أنه يزيد من معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى فيروس كورونا Covid-19 في المستشفى.

وقال رئيس الدراسة البروفيسور بيتر هوربي، من أكسفورد، إنه يمكن إنقاذ الحياة، حيث أشاد العلماء بالنتائج التي توصلوا إليها على أنها "أكبر اختراق في البحث عن علاج لفيروس كورونا ،بعد نتائج متباينة من الآخرين.

قال بيترالذى كان مصابا بفيروس كورونا التاجي، أنه تم علاجه بعقار ديكساميثازون، الذى أشاد به رئيس الوزراء البريطانى، على أنه "أكبر اختراق حتى الآن"، في مكافحة فيروس كورونا التاجي في المملكة المتحدة، إن الطب التجريبي "أنقذ حياته".

والقصة ترجع إلى أنه بعد نقل بيتر هيرينج ، 69 عامًا ، من إيلي في كامبريدج شاير، إلى مستشفى أدينبروك، في أواخر إبريل، بعد أن وصل الفيروس القاتل إلى رئتيه، ووضعه على دعم الأكسجين في غضون ساعات من وصوله، وعندما تدهورت صحته، وأصبح مريضًا للغاية، تطوع للمشاركة في تجربة دواء جديد وعرض عليه عقار "ديكساميثازون"، وهو الستيرويد الرخيص، الذي كان موجودًا منذ عقود، في محاولة لإنقاذ حياته.

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مدحًا للعلاج التجريبي، قال هيرينج، الذي كان على بعد 24 ساعة من وضعه على جهاز التنفس الصناعي،" عندما دخلت المستشفى، كان تنفسي سيئًا للغاية، ووضعني الأطباء على الأكسجين"كنت قلقا للغاية، لأنني مصاب بداء السكري من النوع 2 ،وارتفاع ضغط الدم، وكان لدي سرطان الأمعاء قبل 15 عامًا، لذلك كنت في خطر كبير، مضيفا " العلاج أنقذ حياتي، بعد ان كنت فاقد القدرة على التنفس، بعد 5 أيام، خرجت من العناية المركزة، وبعد أسبوع، كنت في المنزل، أشعر بروعة هذا العقار الذى انقذ حياتى، وأصبحت مليئة بالطاقة.

وأضاف، أشعر أنني محظوظ بشكل كبير، لقد بعد تناول "ديكساميثازون"، أنا متأكد تمامًا من أنه أحدث فارقًا في نجاتى من المرض، وهم حاليا بدأوا في استخدام الدواء في جميع أنحاء بريطانيا لمرضى فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، يأتي التعافي المذهل لـ" هيرينج"، في الوقت الذي امتدح فيه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الدواء الذي وجد العلماء أنه يمكن أن ينقذ ما يصل إلى ثلث مرضى فيروس كورونا، Covid-19 المصابين بأمراض خطيرة، وأصبح أول دواء ثبت أنه يخفض معدل الوفيات بين المرضى في المستشفيات.



نجاة مريض من الموت بفضل عقار ديكساميثازون

وأكد البروفيسور بيتر هوربي، عالم بجامعة أكسفورد قاد تجربة بريطانية عن الدواء، في مؤتمر صحفي، في داونينج ستريت، أن علاج 8 أشخاص بالعقار يمكن أن يكلف فقط 40 جنيهًا إسترلينيًا، حيث يمكن أن ينقذ ما يصل إلى 35%، من المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي، وهم الأكثر خطورة، ويقلل من احتمالات الوفاة بمقدار الخمس لجميع مرضى فيروس كورونا، الذين يحتاجون إلى الأكسجين في أي وقت.



عقار ديكساميثازون

من جانبه قال بوريس جونسون،رئيس الوزراء البريطانى "أنا مسرور تمامًا لأن أكبر اختراق حققه فريق رائع من العلماء هنا في المملكة المتحدة، أعتقد أن هناك سببًا حقيقيًا للاحتفال بإنجاز علمي بريطاني رائع، مؤكدا أن الفوائد التي سيجلبها ليس فقط في هذا البلد، ولكن في جميع أنحاء العالم.